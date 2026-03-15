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Si vous avez 50 ans en 2026, une croisière vous est offerte à Paris

Vedettes de Paris Halloween

Depuis un demi-siècle, les bateaux des Vedettes de Paris naviguent sur la Seine le long des plus beaux monuments de Paris. Pour fêter leurs 50 ans, la compagnie a eu une idée aussi simple que généreuse : offrir la croisière à toutes celles et ceux qui sont nés en 1976 et qui soufflent aussi leurs 50 bougies cette année ! On vous en dit plus.

Une croisière gratuite pour les natifs de 1976

En 2026, toute personne née en 1976 peut monter à bord gratuitement, et ce, autant de fois qu’elle le souhaite. Pour cela, il suffit de présenter sa carte d’identité à la billetterie, au Port de Suffren dans le 7e arrondissement. L’offre court de mars jusqu’à la fin de l’année : c’est le genre de cadeau qu’on n’attendait pas et qui fait vraiment plaisir ! Vedettes de Paris aurait pu se contenter de souffler ses bougies en solo, à la place, la compagnie a choisi de partager son anniversaire avec tous les cinquantenaires de France.

© Vedettes de Paris
© Vedettes de Paris

Une année placée sous le signe de l’émotion

Pour cette année anniversaire, Vedettes de Paris a imaginé une programmation organisée autour d’une idée fédératrice : « 50 ans d’émotions« . Chaque mois est associé à une émotion différente, avec des animations et des expériences inédites à la clé. Le printemps sera marqué par les « 50 ans de nature » avec des installations florales à quai. L’été vibrera au rythme des « 50 ans de sport » en juillet avec le retour du terrain de padel, puis des « 50 ans de culture » en août autour du cinéma en plein air. Et l’année se terminera en décembre par les « 50 ans de cadeaux ». Autant dire qu’on a hâte.

Croisière Les Vedettes de Paris © Funbooker
Croisière Les Vedettes de Paris © Funbooker

Une première Croisière Comedy Club le 20 mars

Pour inaugurer ces festivités, Vedettes de Paris a aussi prévu une première inédite : une Croisière Comedy Club, le vendredi 20 mars à 21h15. Les 4 humoristes Adrien Audo, Dolino, Louise Duck et Sin monteront à bord pour une heure de stand-up sur la Seine, avec les monuments illuminés pour décor. L’ambiance promet d’être intime et festive, loin des salles de spectacle classiques. Certains de ces humoristes sont déjà habitués à travailler dans des lieux insolites car ils ont membres du Métro Comedy Club : un collectif qui fait du stand-up dans les rames du métro parisien depuis l’été 2024.

Comedy Club ©️Vedettes de Paris
Comedy Club ©️Vedettes de Paris

Dernière info intéressante : pionnière dans la décarbonation de sa flotte, Vedettes de Paris exploite aujourd’hui quatre bateaux 100 % électriques depuis sa conversion engagée en 2023. Au fil des années, elle a multiplié les formats pour sortir du simple circuit touristique : croisières guidées par des conférenciers passionnés, croisières apéro, croisières à thème selon les saisons, restaurant avec rooftop à quai… Une façon de faire redécouvrir Paris à ceux qui y vivent autant qu’à ceux qui y passent !

 

Plus d’infos et réservations sur le site des Vedettes de Paris

Date de dernière modification le par Axelle Carlier

Rédactrice et vidéaste
Animée par les petites histoires et grands secrets de la capitale, Axelle raconte la ville à travers ses articles, ses visites et ses vidéos, toujours avec le même plaisir.

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