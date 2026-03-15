Si vous avez 50 ans en 2026, une croisière vous est offerte à Paris

Depuis un demi-siècle, les bateaux des Vedettes de Paris naviguent sur la Seine le long des plus beaux monuments de Paris. Pour fêter leurs 50 ans, la compagnie a eu une idée aussi simple que généreuse : offrir la croisière à toutes celles et ceux qui sont nés en 1976 et qui soufflent aussi leurs 50 bougies cette année ! On vous en dit plus.

Une croisière gratuite pour les natifs de 1976

En 2026, toute personne née en 1976 peut monter à bord gratuitement, et ce, autant de fois qu’elle le souhaite. Pour cela, il suffit de présenter sa carte d’identité à la billetterie, au Port de Suffren dans le 7e arrondissement. L’offre court de mars jusqu’à la fin de l’année : c’est le genre de cadeau qu’on n’attendait pas et qui fait vraiment plaisir ! Vedettes de Paris aurait pu se contenter de souffler ses bougies en solo, à la place, la compagnie a choisi de partager son anniversaire avec tous les cinquantenaires de France.

Une année placée sous le signe de l’émotion

Pour cette année anniversaire, Vedettes de Paris a imaginé une programmation organisée autour d’une idée fédératrice : « 50 ans d’émotions« . Chaque mois est associé à une émotion différente, avec des animations et des expériences inédites à la clé. Le printemps sera marqué par les « 50 ans de nature » avec des installations florales à quai. L’été vibrera au rythme des « 50 ans de sport » en juillet avec le retour du terrain de padel, puis des « 50 ans de culture » en août autour du cinéma en plein air. Et l’année se terminera en décembre par les « 50 ans de cadeaux ». Autant dire qu’on a hâte.

Une première Croisière Comedy Club le 20 mars

Pour inaugurer ces festivités, Vedettes de Paris a aussi prévu une première inédite : une Croisière Comedy Club, le vendredi 20 mars à 21h15. Les 4 humoristes Adrien Audo, Dolino, Louise Duck et Sin monteront à bord pour une heure de stand-up sur la Seine, avec les monuments illuminés pour décor. L’ambiance promet d’être intime et festive, loin des salles de spectacle classiques. Certains de ces humoristes sont déjà habitués à travailler dans des lieux insolites car ils ont membres du Métro Comedy Club : un collectif qui fait du stand-up dans les rames du métro parisien depuis l’été 2024.

Dernière info intéressante : pionnière dans la décarbonation de sa flotte, Vedettes de Paris exploite aujourd’hui quatre bateaux 100 % électriques depuis sa conversion engagée en 2023. Au fil des années, elle a multiplié les formats pour sortir du simple circuit touristique : croisières guidées par des conférenciers passionnés, croisières apéro, croisières à thème selon les saisons, restaurant avec rooftop à quai… Une façon de faire redécouvrir Paris à ceux qui y vivent autant qu’à ceux qui y passent !

Plus d’infos et réservations sur le site des Vedettes de Paris