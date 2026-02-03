Après avoir conquis Netflix, la famille Kretz inaugure sa première agence physique à Paris

Ils sont devenus l’une des familles les plus célèbres du petit écran en l’espace de quelques années. Leur spécialité ? L’immobilier de luxe. Vous avez sans doute reconnu la famille Kretz, vedette du programme “L’Agence”, diffusée sur Netflix depuis 2020 et sur TMC (plus de 800 000 téléspectateurs par épisode). Mais si le succès du programme reposait jusque-là sur une communication digitale, une nouvelle étape vient d’être franchie…

Une immersion dans « l’univers Kretz »

Depuis ce vendredi 30 janvier, le n°100 de la rue du Bac, dans le 7ème arrondissement de la capitale, à deux pas de l’iconique Bon Marché, est l’adresse officielle de la première agence physique de la famille Kretz. Avec l’ouverture de ce lieu physique, la marque entend désormais ancrer cette réussite digitale dans un espace réel. “On avait besoin d’une présence physique pour fidéliser nos clients et toucher de nouveaux clients, qui avaient besoin de nous voir en réel”, a notamment expliqué Olivier Kretz, fondateur de l’agence.

Contrairement aux modèles traditionnels, Kretz Real Estate ne s’appuie pas sur un réseau d’agences physiques, mais sur un réseau exclusif d’agents présents sur l’ensemble du territoire, qui travaillent exclusivement pour l’entreprise. Et si la famille est parvenue à bousculer les codes de l’immobilier, elle entend bien le faire à nouveau avec sa nouvelle adresse. Ici, il ne s’agit pas d’une agence immobilière classique, mais d’une immersion dans “l’univers Kretz”, conçue comme un lieu de vie et de rencontres, à la croisée de l’expérience client, du travail des équipes et de l’événementiel. Agents, fonctions commerciales et marketing y sont réunis, tandis que l’espace est également amené à accueillir des événements exclusifs et des expositions d’artistes.

Le prix moyen d’un logement à 1,9 millions d’euros

Inspirée de la demeure familiale de Boulogne, que les téléspectateurs ont pu découvrir à travers le programme télévisé, cette première agence physique de 230 m² décrite comme un “flagship” (soit le vaisseau amiral), a été imaginé comme un espace habité, où chaque pièce reflète la personnalité d’un membre de la famille Kretz : Paris pour Martin, le padel pour Raphaël, Barcelone pour Louis, New York pour Valentin, Trouville pour Olivier ou encore le jardin d’hiver Brésil doté d’une verrière pour Sandrine.

Pour donner vie à cet espace, Kretz Real Estate a collaboré avec Label Experience, qui a imaginé et façonné ce concept sur plusieurs mois. Espace modulable, mêlant fonctionnalité, émotion et narration, ce “flagship” incarne l’essor d’un modèle déjà solide, qui compte aujourd’hui 130 agents, dont 40 nouveaux en 2025, qui viennent confirmer une dynamique de croissance rapide en France et, surtout, sa montée en puissance sur le marché français de l’immobilier de luxe. À tel point que la famille Kretz réfléchit déjà à des événements pour rencontrer leurs fans et envisage d’ouvrir des lieux dans cinq autres villes : Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice et Cannes.

Image à la une : Famille Kretz © Florence Alzonda