DJ set, fan-zone géante : la Boum de l’Eurovision revient à Paris !

Samedi 16 mai 2026, la finale de l’Eurovision 2026 sera diffusée sur écran géant place de la Bastille à Paris. Pour l’occasion, la place va se transformer en énorme fan-zone. Une « Boum géante » pour tous les fans de l’Eurovision avec des surprises musicales et un écran XXL, en accès libre, gratuit et en plein air.

L’Eurovision, 2025, un plaisir coupable

Twelve points. Ah, l’Eurovision ! Ce programme terriblement kitsch ou incroyablement audacieux, qui promet toujours un show spectaculaire, des chorégraphies survitaminées et des chansons devenues cultes (« Poupée de cire, poupée de son » de France Gall, « Waterloo » d’Abba, « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion ou, plus récemment, « Tattoo » de Loreen). C’est aussi une véritable explosion de couleurs, aux looks tous plus improbables les uns que les autres ! L’Eurovision, c’est d’abord un programme fédérateur que l’on aime regarder entre amis pour soutenir notre candidat (même si l’on sait qu’à la fin, on perd). À travers le monde, il existe même des « eurofans » qui entretiennent l’enthousiasme autour de l’événement, notamment via l’association OGAE France (Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision), qui compte aujourd’hui plusieurs centaines de membres.

La place de la Bastille fait sa boum de l’Eurovision

Cette année, le Concours Eurovision de la chanson aura lieu le samedi 16 mai 2026 à Vienne, en Autriche, suite à la victoire l’an passé du chanteur autrichien JJ. Que l’on soit fan ou non, c’est surtout l’occasion de faire la fête entre amis, de rire avec des inconnus en commentant les tenues et en taquinant les artistes des pays concurrents, le tout dans un esprit bon enfant où chacun s’amuse sans jamais se prendre au sérieux ! Pour l’occasion, la ville de Paris transformera la place de la Bastille en immense fan-zone. Pour cette 70e édition, une boum de l’Eurovision gratuite sera organisée, avec DJ set et retransmission de la finale sur écran géant : de quoi encourager Monroe, la représentante de la France à l’Eurovision 2026, avec sa chanson « Regarde » !

Une victoire de la France attendue depuis 1977

Et on ne va pas se le cacher : l’Eurovision, c’est toujours très long, surtout le décompte de points interminable à la fin. Certes, Stéphane Bern est là pour faire quelques blagues et partager des anecdotes sur les capitales européennes… mais vivre l’émission en plein air, en plein cœur de la capitale, entre amis, rencontrer de nouvelles personnes, profiter des DJ sets et siroter un verre au soleil, c’est quand même bien plus sympa que de s’endormir dans son canap’. Sans trop en dévoiler, des surprises musicales sont aussi au programme — et en plus, c’est gratuit ! Qui sait, la ferveur collective permettra peut-être à Monroe de décrocher la victoire, ce qui n’est pas arrivé depuis 1977 (et le fameux « L’oiseau et l’enfant » de Marie Myriam). Prévoyez votre plus bel outfit, vos paillettes et votre drapeau tricolore : ça va danser, ça va chanter de 19h à 1h du matin samedi 16 mai 2026 place de la Bastille lors de cette boum de l’Eurovision.

Boum de l’Eurovision, Place de la Bastille, 75012 Paris

Samedi 16 mai 2026

De 19h à 1h du matin

Gratuit, accès libre.

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