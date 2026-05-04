Journée de l’Europe à Paris : concert et animations gratuites place de la République

L’édition 2026 de la Journée de l’Europe a lieu ce samedi 9 mai, avec une grande journée gratuite organisée place de la République. Au programme : tables rondes, food trucks et grand concert avec des artistes européens en clôture. On vous détaille la programmation de cet événement 100% gratuit !

Paris va vibrer aux couleurs de l’Europe ce samedi 9 mai

L’Europe, c’est : une monnaie unique (l’euro) et une manière plus simple de voyager d’un pays à l’autre (le fameux espace Schengen). C’est aussi l’Europe des 15 ou des 28 que l’on a appris à l’école (selon notre âge), et des 27 depuis 2020, après le retrait du Royaume-Uni. Mais c’est avant tout une alliance entre plusieurs pays qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont choisi d’unir leurs forces pour coopérer et s’entraider dans de nombreux domaines, comme la recherche scientifique, l’économie ou encore la culture.

Célébrée chaque année le 9 mai, la Journée de l’Europe trouve son origine dans un discours historique de Robert Schuman. Prononcé le 9 mai 1950 à Paris, cet appel de l’ancien ministre français des Affaires étrangères est aujourd’hui considéré comme l’acte fondateur de l’Union européenne. Plus de 75 ans plus tard, cette journée symbolique est devenue un moment de fête pour célébrer la paix, la solidarité et l’unité entre les peuples européens.

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Un programme gratuit entre débats, food trucks et concert

L’année dernière, plus de 16 000 personnes avaient participé à cette journée de l’Europe qui fêtera cette année ses 40 ans. Un anniversaire célébré en grande pompe à Paris, sur la place de la République, avec de nombreux acteurs mobilisés tout au long de la journée. Bonne nouvelle : toutes les activités sont gratuites. Dès la matinée, plusieurs temps forts seront consacrés à la découverte et aux débats autour des enjeux européens. Une table ronde intitulée « Présentation des métiers de l’Europe » permettra notamment d’explorer les opportunités professionnelles offertes après une expérience comme Erasmus (c’est aussi ça l’Europe). L’après-midi, une seconde réunira plusieurs intervenants autour d’une question plus que jamais d’actualité : « L’Europe, quelle puissance géopolitique ? ». De 16 h à 17 h 15, une troisième table ronde essaiera de répondre à la question « L’Europe, quels investissements pour les citoyens ? », avec notamment l’intervention de députés européens, Audrey Pulvar et l’ancien ministre Clément Beaune.

Des foodtrucks seront également installés pour vous permettre de vous restaurer, avec des spécialités belges, italiennes et françaises. Un vrai voyage culinaire à travers l’Europe ! Les enfants ne seront pas en reste : des activités ludiques proposées par la ludothèque de plein air de la Ville de Paris proposera aussi des jeux autour de l’Europe pour les familles. Enfin, la journée se clôturera en musique de 18 h 30 à 22 h 30 avec un grand concert sur la place de la République, réunissant plusieurs artistes européens comme Valeria Stoica (Moldavie, Roumanie), Postman (Ukraine) et notre Solann nationale. Une grande fête qui n’est pas sans rappeler l’Eurovision, mais en plein air et sans compétition !

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Marseille, Strasbourg, Lille aussi fêtent l’Europe !

Partout en France, la Journée de l’Europe donne lieu à des événements variés, mêlant culture, débats et animations. À Marseille, l’Europa Festival revient le 9 mai avec une grande soirée gratuite en plein air sur l’esplanade J4 : au programme, des débats animés par Jean Massiet, ainsi que des concerts et DJ sets d’artistes européens. À Strasbourg, capitale européenne, une kermesse est organisée place du Château avec des animations pour tous : rencontres avec des acteurs européens, spectacles, fanfare et performances artistiques. Enfin, à Lille, les amateurs de cinéma pourront assister à une projection gratuite du film lauréat du Prix LUX du public à la Gare Saint-Sauveur, mettant à l’honneur la richesse et la diversité du cinéma européen.

Autant vous dire que ce samedi, les étoiles brilleront dans les yeux autant que sur le drapeau européen ! Ce samedi 9 mai 2026, les 40 ans de la Journée de l’Europe seront fêtés comme il se doit aux quatre coins de la France. À Paris, rendez-vous place de la République pour une journée riche en animations : tables rondes, food trucks, activités pour les enfants et grand concert.

Journée de l’Europe

Le samedi 9 mai 2026 de 10h à 23h

Place de la République, Paris

Gratuit

FAQ de la Journée de l’Europe à Paris

Quand a lieu la Journée de l’Europe 2026 à Paris ?

La Journée de l’Europe 2026 aura lieu le samedi 9 mai, place de la République à Paris. L’événement se déroulera de 10h à 23h, avec des animations gratuites, des tables rondes, des food trucks et un concert en plein air.

Où fêter la Journée de l’Europe à Paris ?

Le grand rendez-vous parisien de la Journée de l’Europe se tiendra place de la République, dans le 11e arrondissement. Plusieurs animations y seront proposées toute la journée pour célébrer l’Europe, ses cultures et ses enjeux actuels.

Que prévoit le programme de la Journée de l’Europe à Paris ?

Le programme de la Journée de l’Europe à Paris réunit des tables rondes, des animations pour les enfants, des food trucks et un grand concert gratuit avec plusieurs artistes européens. L’événement est ouvert à tous, sans réservation obligatoire mentionnée.

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Image en Une : La place de la République à Paris accueillera la Journée de l’Europe. © Facebook Hier et Aujourd’hui