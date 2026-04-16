À Paris, tous les métros ne desserviront plus la station de métro République jusqu’en 2034

C’est l’un des arrêts les plus empruntés par les Parisiens. Située sur la place de la République, la station République est au croisement de cinq lignes de métro menant aux quatre coins de Paris jusqu’aux communes alentour. Mais en raison d’une hausse de sa fréquentation et de problèmes d’infiltration d’eau, la RATP annonce un important chantier qui démarrera en juillet 2026… jusqu’en 2034.

Affluence et vétusté

La station République va connaître d’importants travaux qui se dérouleront sur huit années… soit jusqu’en 2034 ! La RATP annonce que ce chantier sera « l’occasion de répondre simultanément à deux objectifs majeurs : le traitement durable des infiltrations et la réorganisation des espaces voyageurs ». La fréquentation de cette station étant en forte hausse, des réaménagements sont nécessaires pour faciliter les déplacements des usagers.

Une première phase concernant la ligne 8 commencera en juillet 2026 jusqu’en avril 2027 : la station République n’étant plus desservie durant cette période, les voyageurs seront contraints de revoir leurs correspondances. Et ce chamboulement se poursuivra les années suivantes, puisque ce sera ensuite au tour des lignes 3, 5, 9 et 11 de ne pas marquer l’arrêt jusqu’à la fin des travaux.

Une station centrale à cinq lignes

Ouverte le un vrai labyrinthe dont les couloirs sont régulièrement réaménagés. Par ailleurs, la station étant située sous la place de la République, de nombreux travaux menés en surface par la Ville de Paris l’auraient fragilisée, aggravant les problèmes d’infiltration d’eau qui nécessitent aujourd’hui ce vaste chantier.

D’autres perturbations à prévoir durant l’été

Hélas, ce n’est pas tout. Durant cet été 2026, les travaux devraient concerner plusieurs autres stations du métro, du RER, du tramway et des trains en Île-de-France, notamment la ligne 4 qui fermera entre les Halles et Montparnasse du 6 au 24 juillet. La plupart de ces chantiers sont lancés afin de relier les nouveaux arrêts du réseau Grand Paris Express en pleine construction (lignes 15, 16, 17, 18), avec un budget total des travaux estimé à près de 4 milliards d’euros pour l’année en cours. À lire également : Métro de Paris : pourquoi certaines stations changent de nom Image à la une : © Adobe Stock