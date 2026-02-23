Une nouvelle ligne de bus pour aller à Roissy en 1h et avec un simple ticket bus

Adieu l’iconique RoissyBus au départ d’Opéra. Bonjour la ligne Express 9517 ! Dès le 1er mars 2026, une nouvelle liaison rapide reliera Argenteuil à Roissypôle, en passant par le stratégique pôle de Saint-Denis Pleyel. Objectif : rejoindre l’aéroport Paris – Charles de Gaulle plus facilement, plus rapidement… et surtout avec un simple ticket bus-tram.

Un nouvel accès à Roissy en 1h chrono

La ligne Express 9517 s’impose comme une alternative efficace pour rejoindre l’aéroport, avec un temps de trajet d’environ 1h depuis Argenteuil en correspondance avec le train J, et seulement 45 minutes depuis Saint-Denis grâce aux connexions avec les RER B et D ainsi que les métros 13 et 14 ; le terminus est situé à Roissypôle (Terminal 3), d’où les voyageurs peuvent facilement accéder aux terminaux 1 et 2 via la navette automatique CDGVAL. La ligne circule 7 jours sur 7, de 5h10 à 00h30, avec une fréquence soutenue : toutes les 15 minutes en semaine aux heures de pointe (de 6h à 9h et de 15h30 à 19h), toutes les 30 minutes le reste de la journée, toutes les 20 minutes en journée le week-end puis toutes les 30 minutes en soirée, de quoi attraper son vol sans stress.

Des tarifs plus abordables

C’est l’autre grande nouveauté : la fin du billet aéroport à 14 €. La ligne Express 9517 est désormais accessible avec un simple ticket bus-tram, au tarif de 2,05 € avec un Passe Navigo Easy, 1,64 € avec Navigo Liberté +, 2,55 € par ticket SMS ou paiement par carte bancaire à bord, et elle est même gratuite pour les détenteurs d’un forfait Navigo zones 1-5. Ce changement majeur, décidé par Île-de-France Mobilités, s’accompagne de la suppression du RoissyBus, dont la fréquentation a chuté de 40 % depuis 2023, en raison notamment d’un itinéraire jugé trop congestionné via Opéra et l’autoroute A1.

RoissyBus, c’est fini

Lancé en 1992 à l’occasion de l’essor du trafic aérien à Roissy, le RoissyBus était devenu en plus de trente ans un incontournable pour les voyageurs souhaitant relier directement le quartier de l’Opéra à l’aéroport, sans correspondance, avec un service dédié et un tarif spécifique. Exploité par la RATP, il assurait une liaison directe entre Opéra et l’aéroport Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, séduisant touristes et Parisiens pressés par sa simplicité. Mais la dernière navette circulera le 28 février 2026. Dès le lendemain, place à la 9517, opérée par Transdev. Un tournant qui ne fait pas que des heureux : fini le trajet direct depuis le cœur de Paris, les voyageurs devront désormais passer par Saint-Denis – Pleyel pour rejoindre Roissypôle, avant d’emprunter le CDGVAL vers les terminaux.

Une autre petite révolution se profile à l’horizon

Entièrement composée de véhicules neufs roulant au biométhane et accessibles aux personnes à mobilité réduite, la flotte de la ligne 9517 mise sur le confort et la modernité : à bord, les voyageurs profitent de la climatisation, de ports USB ainsi que de compartiments et de soutes à bagages, de quoi transformer le temps de trajet en moment de travail ou de détente. La ligne est accessible depuis Argenteuil, Saint-Denis – Pleyel (en correspondance avec les métros 14 et 13) et dessert Roissypôle – Terminal 3 ; pour rejoindre les autres terminaux de l’Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, la navette automatique CDGVAL assure ensuite la liaison gratuite entre les différents terminaux.

Plus économique, plus écologique, mieux connectée au Grand Paris : la ligne Express 9517 s’annonce comme la nouvelle porte d’entrée vers Roissy. Et si la 9517 marque déjà un tournant, une autre petite révolution se profile à l’horizon. Dans le cadre du Grand Paris Express, la future ligne 17 du métro promet de relier Saint-Denis – Pleyel à l’Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle en moins de 25 minutes, contre environ 50 minutes aujourd’hui depuis le centre de Paris. À terme, neuf stations seront desservies entre Saint-Denis – Pleyel et Le Mesnil-Amelot, avec des rames toutes les 15 minutes, de 5h à minuit. Une avancée majeure qui devrait désengorger le RER B, dont la fréquentation augmente chaque année, et transformer durablement l’accès au plus grand aéroport de France. Le premier tronçon de la ligne 17 est attendu à l’horizon 2027, tandis que la mise en service complète jusqu’à l’aéroport est annoncée d’ici 2030. De quoi rapprocher Roissy, des portes de Paris.

