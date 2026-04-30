Un bus tombe dans la Seine à Juvisy-sur-Orge avec des passagers à bord

Ce jeudi 30 avril, vers 9h30, un bus en service, avec des passagers à bord, a chuté dans la Seine, à hauteur de la commune de Juvisy-sur-Orge dans l’Essonne. Un accident spectaculaire qui se termine bien, les quatre personnes à bord ont été secourues.

Un bus tombe d’un pont à Juvisy-sur-Orge

La scène a de quoi surprendre, tant les images semblent irréelles. C’est peut-être ce que se sont dit les passagers d’un bus circulant entre Juvisy-sur-Orge et Draveil (Essonne). Vers 9h30 ce matin, un accident spectaculaire s’est produit en Île-de-France : un bus de la ligne 4116 du réseau RATP a chuté d’un pont avant de terminer sa course dans la Seine, en contrebas. Un bus dans la Seine : une scène impressionnante.

Une scène impressionnante digne d’un film

C’est au pied du pont de la 1ère Armée française, à Juvisy-sur-Orge, qu’une conductrice en formation a quitté sa trajectoire au niveau du quai Timbaud. Elle a percuté une voiture en stationnement avant que les deux véhicules ne chutent dans la Seine. L’accident a fait quatre blessés légers : la conductrice, son formateur et deux passagers, rapidement pris en charge par les secours. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. La présidente d’Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, a demandé l’ouverture d’une enquête interne afin de comprendre les causes de l’accident.

Intervention des secours et perturbations en cours

Les secours se sont rapidement rendus sur place. Au total, un important dispositif a été mobilisé : 16 véhicules du SDIS, 34 pompiers, une soixantaine de policiers, ainsi que des plongeurs et la brigade fluviale, chargés de repêcher les quatre personnes, selon un communiqué de la préfecture de l’Essonne. Une cellule de crise a également été mise en place. Un accident spectaculaire qui, grâce à l’intervention rapide des secours, a évité des conséquences bien plus graves. L’accident entraîne d’importantes perturbations : les lignes de bus 4114, 4116, 4121, 4117 et 4118 sont déviées dans les deux sens jusqu’à nouvel ordre, et la gare de Juvisy n’est plus desservie. Les opérations se poursuivent pour extraire le bus, toujours immergé dans la Seine. Un accident impressionnant ce jeudi matin à Juvisy-sur-Orge (Essonne), où un bus a chuté dans la Seine sans faire de blessés graves.

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