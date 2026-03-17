Câble C1 : un concours photo met à l’honneur le premier téléphérique d’Île-de-France

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L’information n’a pas pu vous échapper. Mis en service le 13 décembre 2025, le Câble C1 a déjà trouvé sa place dans le quotidien des habitants du Val-de-Marne. Ce premier téléphérique urbain d’Île-de-France, qui relie plusieurs communes du sud-est parisien, ne transforme pas seulement les trajets : il inspire aussi de nouveaux regards. Pour marquer les 94 jours de sa mise en service, le Département du Val-de-Marne lance un concours photo autour de cette ligne déjà devenue emblématique. À vos objectifs !

Le Câble C1 a changé les trajets dans le Val-de-Marne

Il y a encore peu, l’idée d’un téléphérique urbain en Île-de-France pouvait sembler surprenante. Pourtant, le Câble C1 fait désormais partie du paysage dans le Val-de-Marne. Mis en service le 13 décembre 2025, il relie directement Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes et Valenton au métro 8 à Créteil – Pointe du Lac. Avec ses cinq stations réparties sur 4,5 kilomètres, cette nouvelle ligne aérienne s’est rapidement imposée comme un équipement à part dans les transports franciliens, et comme le plus long téléphérique urbain d’Europe.

Mais derrière son allure inédite, le Câble C1 répond surtout à un besoin très concret. En effet, il facilite nettement les déplacements du quotidien en reliant plus directement plusieurs communes au terminus de la ligne 8, avec un trajet ramené à 18 minutes entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil, contre environ 40 minutes auparavant en bus ! Pas de bouchons, pas de retards, moins de 30 secondes entre deux passages de cabines : une différence qui change vraiment les choses pour les habitants de ce secteur, longtemps confrontés à des trajets plus longs, moins directs et souvent plus contraignants.

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Le premier téléphérique d’Île-de-France séduit déjà les habitants

Mais le succès du Câble C1 ne s’explique pas seulement par l’effet nouveauté. En effet, dès ses premières semaines de fonctionnement, la fréquentation a montré que ce nouveau mode de transport répondait à une véritable attente dans le Val-de-Marne. Début février 2026, la ligne avait déjà franchi le cap des 500 000 voyages, preuve que les habitants se sont très vite emparés de cette nouvelle façon de se déplacer.

Le Câble C1 ne fait d’ailleurs pas que raccourcir les trajets : il propose aussi une nouvelle manière de les vivre. Avec ses vues plus ouvertes, sa traversée dans les airs à bord de cabines pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, et son parcours inhabituel pour des transports franciliens, il offre une expérience complètement différentes de nos modes de transports en commun habituels, et donne à voir et à vivre le territoire sous un autre angle. Nous avons d’ailleurs testé le Câble C1 lors de sa mise en service : découvrez notre expérience dans cette vidéo.

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Un concours photo autour du Câble C1

Avec le concours photo « J+94 : votre regard sur le Câble C1« , le Département du Val-de-Marne invite habitants, usagers, curieux ou encore photographes, amateurs comme confirmés, à partager leur regard sur ce nouveau téléphérique urbain. Lever de soleil, trajet sous la neige (l’hiver n’a peut-être pas dit son dernier mot !), lumière particulière sur les cabines, vue originale depuis une station ou scène saisie au fil du quotidien : toutes les photos qui racontent le Câble C1 ont leur place. Alors, laissez parler votre imagination, votre inspiration, et votre talent artistique !

L’idée fonctionne bien puisqu’elle prolonge quelque chose de déjà très visible depuis la mise en service du Câble C1 qui attire les regards et est devenu un véritable phénomène viral sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cette ligne aérienne ne ressemble à aucun autre trajet francilien, et qu’elle n’a sans doute pas fini de nous faire lever les yeux vers elle. Ouvert du 16 mars au 16 avril sur valdemarne.fr/concours-photo, le concours propose à chacun de capturer à sa manière ce Câble C1 qui fait désormais partie de notre paysage.

FAQ du Câble C1

Qu’est-ce que le Câble C1 ?

Le Câble C1 est le premier téléphérique urbain d’Île-de-France. Il relie Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en passant par Limeil-Brévannes et Valenton.

Combien de temps dure le trajet du Câble C1 ?

Le trajet complet dure environ 18 minutes entre les deux extrémités de la ligne.

Comment participer au concours photo du Câble C1 ?

Le concours photo “J+94 : votre regard sur le Câble C1” se déroule du 16 mars au 16 avril sur valdemarne.fr/concours-photo.

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Image en Une : Cabines du Câble C1 circulant au-dessus du Val-de-Marne, avec vue sur le territoire et les infrastructures du sud-est parisien.

Mélina Hoffmann