Call of Duty ouvre une épicerie coréenne éphémère à Paris ce week-end

Vous êtes un fan de jeux vidéos, et encore plus de Call of Duty ? Découvrez ce week-end le pop-up immersif imaginé avec le créateur de contenu Pape San, alias le « Maire de Séoul ». Le rendez-vous est donné dans une épicerie coréenne éphémère, avec de la street food, des goodies et des sessions de jeu en avant-première pour célébrer la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4. On se voit là-bas ?

Une épicerie coréenne éphémère

Pour accompagner le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4, dont une partie de l’action se déroule en Corée, la franchise de jeux vidéo s’associe à Pape San pour donner vie à « Chez Pape », un pop-up ouvert au public le week-end du 17 et 18 octobre.

Derrière les rayons de cette épicerie coréenne entièrement recréée pour l’occasion se cache une porte secrète. Elle mène à un PC Bang, ces salles de jeux vidéo très populaires en Corée du Sud. On pourra y tester une mission de la campagne qui se déroule à Paris, mais aussi s’affronter sur le mode multijoueur avant la sortie officielle du jeu, prévue le 23 octobre.

Street food et battles de jeux vidéos

Mais l’expérience ne se limite pas aux manettes. Le chef Sukwon Yong sera aux commandes d’une déclinaison de street food coréenne, tandis que des goodies exclusifs et des sessions de customisation de manettes Xbox viendront compléter le programme. Des invités surprises pourraient également faire leur apparition, que vous pourrez même défier sur place !

Attention toutefois : l’accès est réservé aux personnes majeures, une pièce d’identité sera demandée à l’entrée et certaines parties du lieu, dont le PC Bang situé en sous-sol, ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les goodies et autres surprises seront proposés dans la limite des stocks disponibles.

Infos pratiques

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2026 / de 12h à 18h

24 bis Rue Saint-Roch, 75001 Paris

Réservé aux personnes de 18 ans et plus, sur présentation d’une pièce d’identité

Call of Duty: Modern Warfare 4, sortie officielle le 23 octobre 2026