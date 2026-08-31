Vous aviez voté pour leur prénom : voici les 21 noms des prochaines tempêtes

Rappelez-vous : en mai dernier, Paris ZigZag vous invitait à participer au grand casting de Météo-France pour choisir le nom des prochaines tempêtes ! Et visiblement, vous avez été nombreux à vous prendre au jeu : plus de 40 000 propositions ont été envoyées. Après plusieurs semaines de consultation et de concertation avec les services météorologiques européens, la liste officielle vient enfin d’être dévoilée. Alors, quels prénoms retrouvera-t-on sur les prochaines cartes météo ?

Pourquoi donne-t-on des prénoms aux tempêtes ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas simplement pour rendre les bulletins météo plus amusants. Donner un nom à une tempête permet surtout de mieux identifier un phénomène dangereux et de faciliter la communication entre les météorologues, les autorités, les médias et le public. Selon Météo-France, des études menées au Royaume-Uni et en Irlande ont montré que les populations étaient davantage attentives aux consignes de sécurité lorsqu’un épisode de vents violents était associé à un nom précis. Une tempête nommée devient ainsi beaucoup plus facile à suivre : « Adam arrive sur les côtes » est tout de même plus simple à mémoriser que « la dépression actuellement située au large de… ».

À lire également : En 1896, une tornade s’abattait sur Paris

Une organisation européenne

Derrière ces prénoms se cache en réalité une organisation européenne. La France appartient au groupe dit « Sud-Ouest », qui rassemble également l’Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg et Andorre. Chaque année, l’un de ces pays est chargé de proposer une liste de prénoms, qui est ensuite discutée et validée avec les autres partenaires dans le cadre du dispositif européen Storm Naming, sous l’égide d’EUMETNET. Pour la saison 2026-2027, c’était donc au tour de la France de faire travailler son imagination. Et visiblement, les Français ne se sont pas fait prier : plus de 40 000 propositions ont été envoyées à Météo-France lors de la consultation organisée au printemps.

À lire également : Quel prénom donneriez-vous à une tempête ? Météo-France lance un grand casting

Mais pas question de proposer n’importe quel prénom

Si vous aviez envisagé de baptiser la prochaine tempête « Jean-Kevin » ou « Xylophone », mauvaise nouvelle : les règles sont strictes. Les prénoms doivent être courts, faciles à écrire et à prononcer dans plusieurs langues européennes, et ne doivent pas comporter de caractères accentués. Les prénoms masculins doivent commencer par les lettres : A, C, E, G, I, K, M, O, R, T ou W. Les prénoms féminins, eux, doivent commencer par : B, D, F, H, J, L, N, P, S ou V. Les lettres Q, U, X, Y et Z sont volontairement écartées, notamment parce qu’elles offrent moins de possibilités de prénoms courants. Voilà qui explique pourquoi on ne retrouvera pas de tempête Quentin, Ursula, Xavier ou Zoe dans cette liste.

Alors, quels seront les prochains prénoms des tempêtes ?

Roulement de tambour… La liste officielle compte 21 prénoms, avec une alternance stricte entre prénoms masculins et féminins : Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Oscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera et Walter. Autrement dit, si vous vous appelez Lola, Oscar ou Walter, il faudra garder un œil sur les bulletins météo cet hiver. La première tempête suffisamment importante pour être baptisée portera le prénom Adam, puis viendra Bruna, Charles, Diane et ainsi de suite. Mais rassurez-vous : avoir un prénom dans la liste ne signifie évidemment pas qu’une tempête le portera forcément. Il faudra d’abord qu’une dépression atteigne le niveau de danger requis. Alors, certaines de vos propositions figurent-elles dans la liste officielle ?

À lire également : L’éclipse solaire du 11 août 1999, quand la France s’est retrouvée dans le noir à midi