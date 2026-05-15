Quel prénom donneriez-vous à une tempête ? Météo-France lance un grand casting

Et si la prochaine tempête qui balaiera les côtes françaises portait le prénom que vous avez choisi ? Après Benjamin, Goretti, Nils, Ciaran ou Kirk, c’est désormais à vous de choisir la future liste officielle du nom des tempêtes pour la saison 2026-2027. Une consultation insolite qui vient d’être lancée par Météo-France, où chacun.e peut tenter sa chance jusqu’au 21 mai 2026.

Pourquoi les tempêtes ont-elles un prénom ?

Depuis plusieurs années, les grandes tempêtes européennes sont baptisées afin de rendre les alertes météo plus claires et ainsi améliorer la communication auprès du grand public et des autorités. Cette méthode de nommage est coordonnée à l’échelle européenne. La France fait partie du groupe « Europe du Sud-Ouest », aux côtés de l’Espagne, du Portugal, de la Belgique, du Luxembourg et d’Andorre. Chaque année, l’un de ces pays est chargé d’établir la liste officielle des futurs prénoms. Et pour la saison 2026-2027, c’est la France qui s’y colle.

Xynthia, Lothar, Martin : les tempêtes qui ont marqué l’histoire

Certaines tempêtes restent gravées dans les mémoires collectives, tant par leur intensité que par leurs conséquences dramatiques. C’est le cas de Xynthia, survenue les 27 et 28 février 2010, qui a traversé une large partie de la France, des côtes vendéennes et charentaises jusqu’au nord-est du pays. Avec des vents dépassant les 100 km/h, Xynthia est surtout entrée dans l’histoire pour son bilan humain tragique. Associée à de fortes vagues et à une élévation exceptionnelle du niveau de la mer, la tempête a provoqué des phénomènes de submersion marine particulièrement destructeurs. Les tempêtes Lothar et Martin, qui ont frappé la France en décembre 1999 à seulement quelques heures d’intervalle restent aussi dans les mémoires (des plus vieux d’entre nous). Ces deux systèmes dépressionnaires ont balayé le pays d’ouest en est, causant des vents d’une intensité exceptionnelle, des millions de foyers privés d’électricité et d’importants dégâts matériels. Lothar, plus violent sur le nord du territoire, et Martin, davantage centré sur le sud-ouest, restent encore aujourd’hui des références en matière de tempêtes hivernales en Europe.

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Des prénoms simples, internationaux… et sans accents

Avant de proposer le prénom de votre tante ou celui de votre chat, mieux vaut connaître les règles du jeu. Les noms sélectionnés doivent être faciles à prononcer dans plusieurs langues européennes, simples à écrire et dépourvus d’accents ou de caractères compliqués. La liste alterne également entre prénoms féminins et masculins. Certaines initiales sont imposées : les prénoms masculins devront commencer par les lettres A, C, E, G, I, K, M, O, R, T ou W, tandis que les prénoms féminins devront débuter par B, D, F, H, J, L, N, P, S ou V. Quant aux lettres Q, U, X, Y et Z, elles sont volontairement écartées, car jugées trop rares pour composer une liste équilibrée et harmonieuse.

Comment participer ?

La démarche est gratuite et ouverte à tous.tes. Il suffit de remplir le formulaire anonyme mis en ligne par Météo-France avant le jeudi 21 mai 2026. Vous n’êtes pas limité et pouvez proposer un ou plusieurs prénoms. Alors vous, quel prénom verriez-vous sur les cartes météo ? Quand on sait que la France est incontestablement le pays du divertissement, il est difficile de ne pas imaginer certaines associations cocasses : Tempête Ousmane ? Ouragan Stéphanie ? Dépression Donald ? Des noms qui pourraient, qui sait, entrer un jour dans l’histoire météo européenne. Heureusement, les suggestions les plus appréciées seront ensuite étudiées par les partenaires européens du programme “Storm Naming”, piloté sous l’égide de EUMETNET. Une fois validée collectivement, la liste officielle des noms retenus sera rendu publique avant le 1er septembre 2026, date de lancement de la prochaine saison des tempêtes. Les participants pourront alors découvrir si leur proposition a été retenue. Et qui sait, peut-être que l’hiver prochain, Ange Noiret parlera de la prochaine tempête qui balaiera les côtes françaises avec le prénom que vous avez choisi ?

Le formulaire Météo-France à remplir : Quel nom proposeriez-vous pour une tempête ?

Vous avez jusqu’au jeudi 21 mai 2026