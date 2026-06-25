Paris : un chauffeur de bus fait un malaise en pleine canicule

Un bus qui termine sa course contre un arbre, un conducteur transporté à l’hôpital et une polémique qui repart aussitôt autour de la climatisation dans les transports franciliens… En pleine vague de chaleur, un incident survenu porte de Saint-Cloud relance la question de travailler, conduire et voyager dans des bus parfois transformés en étuves.

Un malaise au volant porte de Saint-Cloud

L’incident s’est produit ce jeudi 25 juin, vers 9 heures, au terminus de la Porte de Saint-Cloud, dans le 16e arrondissement de Paris. Un chauffeur de la ligne 189 a été victime d’un malaise. Le véhicule, qui circulait à très faible allure et ne transportait aucun passager selon l’exploitant, a alors fini sa course contre un arbre.

Le conducteur a rapidement été pris en charge par les secours, puis transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires. Selon l’exploitant ATM Croix du Sud, qui opère cette ligne depuis le 1er mars, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des bus franciliens, le chauffeur se porterait bien. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, l’entreprise précisant que, pour l’instant, le conducteur n’aurait pas indiqué que la chaleur était à l’origine de son malaise.

La climatisation des bus au cœur des tensions

Du côté des syndicats, l’incident fait pourtant directement écho aux alertes lancées depuis plusieurs jours sur les conditions de travail des chauffeurs en période de canicule. FO dénonce notamment la chaleur à bord de certains véhicules et l’absence de climatisation dans une partie du parc. Selon les relevés ou témoignages syndicaux relayés ces derniers jours, les températures pourraient grimper très haut dans certains bus, avec des conditions jugées difficiles autant pour les conducteurs que pour les voyageurs.

Île-de-France Mobilités rappelle de son côté que tous les bus sont commandés avec climatisation depuis 2016 et que le renouvellement de la flotte est en cours, avec un objectif de 100% de véhicules climatisés d’ici 2030. Aujourd’hui, environ 60% des bus franciliens seraient équipés. Un calendrier jugé trop lent par les syndicats, qui estiment que la climatisation ne relève plus du simple confort lorsque les températures s’envolent. Après cet accident heureusement survenu sans passager à bord selon l’exploitant, la question du confort thermique dans les bus franciliens risque de rester brûlante tout l’été.

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Image en Une : Un bus a percuté un arbre porte de Saint-Cloud à Paris après le malaise de son chauffeur en pleine canicule. © DR

Mélina Hoffmann