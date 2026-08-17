Pourquoi des cinéphiles traversent la France pour aller dans ce cinéma de Montpellier ?

Faire Paris-Montpellier uniquement pour aller au cinéma ? Cela peut paraître étonnant. Pourtant, depuis la sortie de L’Odyssée, des passionnés affluent des quatre coins de la France pour découvrir le nouveau film de Christopher Nolan dans des conditions uniques. Il faut dire que la ville possède un privilège exceptionnel : elle abrite la seule salle française capable de le projeter en IMAX 70 mm, le format dans lequel le réalisateur a choisi de tourner son épopée.

Un film pensé pour être vu en IMAX 70 mm

Après Oppenheimer, Christopher Nolan repousse une nouvelle fois les limites du grand spectacle avec L’Odyssée, une adaptation monumentale du poème d’Homère. Porté par un casting XXL réunissant notamment Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya et Charlize Theron, le long-métrage est aussi une prouesse technique : c’est le premier entièrement tourné avec des caméras pellicule IMAX 65 mm. Depuis toujours, Christopher Nolan défend l’idée que « la manière de voir un film fait partie intégrante de l’expérience ». Pour découvrir L’Odyssée tel qu’il l’a conçu, une projection classique, même en IMAX numérique, ne suffit pas : il faut le voir en IMAX 70 mm.

Une technologie rarissime dans le monde

Pour de nombreux passionnés, l’IMAX 70 mm représente la référence absolue en matière de projection. Grâce à une immense pellicule qui défile horizontalement, chaque image occupe une surface bien plus importante que dans un cinéma classique, offrant un niveau de détail, une richesse des couleurs et une profondeur d’image exceptionnels. À titre de comparaison, une salle traditionnelle projette généralement en 4K, tandis que l’IMAX 70 mm peut atteindre une qualité d’image équivalente à près de 18K. Autre particularité : son format 1,43:1 exploite toute la hauteur de l’écran. Les bandes noires disparaissent au profit d’une image gigantesque qui remplit le champ de vision du spectateur. Une expérience que très peu de cinémas peuvent proposer : seules 41 salles dans le monde sont aujourd’hui capables de projeter un film en IMAX 70 mm. L’Europe n’en compte que quatre, dont une seule en France.

Direction Montpellier

Niché dans une zone commerciale, le Pathé Odysseum de Montpellier pourrait passer inaperçu. Mais une fois dans la salle IMAX, le spectateur se retrouve face à un écran monumental de 22,39 mètres de large sur 16,76 mètres de haut, soit près de 375 m². Depuis juin 2026, le complexe accueille en effet l’unique projecteur IMAX 70 mm permanent du territoire français. Une prouesse technique pensée pour accueillir les superproductions tournées dans ce format d’exception, à commencer par L’Odyssée, mais aussi les futurs films conçus pour cette technologie, comme le prochain Dune de Denis Villeneuve.

L’effet est immédiat. Des cinéphiles venus des quatre coins de la France organisent des week-ends des semaines à l’avance pour assister à une séance. Selon Trainline, les réservations de billets vers Montpellier ont progressé de 31 % par rapport à l’an dernier depuis la sortie du film. Depuis Paris, la hausse atteint 85 %, devant Béziers (+50 %), Toulouse (+43 %), Narbonne (+33 %) ou encore Lyon (+26 %) qui enregistrent également une nette augmentation. Le phénomène dépasse d’ailleurs les frontières françaises. À Bruxelles, qui possède l’autre salle IMAX 70 mm la plus proche (au Kinépolis), les réservations ferroviaires ont elles aussi bondi.

Pour les passionnés, le déplacement vaut largement le détour. Mais mieux vaut anticiper : certaines séances affichent complet plusieurs semaines à l’avance. Un détail est également à connaître avant de réserver : seules les séances en version originale sous-titrée sont proposées en véritable IMAX 70 mm argentique. Les séances en français sont, elles, diffusées en IMAX Laser numérique. Quant au prix, il faudra compter 30 euros pour une place au tarif plein. Une somme conséquente, mais que beaucoup de cinéphiles acceptent volontiers pour découvrir L’Odyssée dans les conditions imaginées par Christopher Nolan. Alors, pour voir le film comme son réalisateur l’a conçu, une seule destination s’impose en France : Montpellier.

Photo de couverture : ©h.rubio/Montpellier3m

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