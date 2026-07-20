Un festival de cinéma gratuit va s’installer dans la tour Eiffel en septembre

Après le Louvre, cap sur la tour Eiffel ! Pour la première fois, Cinéma Paradiso s’installera au cœur de la Dame de fer. Du 24 au 27 septembre 2026, le festival imaginé par mk2 prendra ses quartiers dans la mythique Salle Gustave Eiffel, au premier étage du monument. Une vue panoramique sur la capitale et des projections entièrement gratuites : on vous dit tout sur l’évènement de la rentrée.

Une salle de cinéma dans l’un des monuments les plus célèbres au monde

C’est une première qui devrait séduire autant les cinéphiles que les curieux, avides de nouvelles expériences. Pendant quatre jours, la Dame de fer se transformera en salle de cinéma éphémère, avec des projections organisées dans un cadre exceptionnel. Organisée par mk2 en collaboration avec la tour Eiffel, cette nouvelle édition promet une expérience immersive où patrimoine et septième art ne feront qu’un. Depuis son lancement en 2013, Cinéma Paradiso s’est imposé comme un rendez-vous culturel incontournable en investissant des lieux emblématiques transformés, le temps de quelques soirées, en salles de cinéma éphémères. Grand Palais, Seine Musicale, Villa Carmignac, Circuit des 24 Heures du Mans ou encore musée du Louvre : chaque édition réinvente la façon de vivre le cinéma dans des décors hors du commun.

Une nouvelle étape pour Cinéma Paradiso

Cette escale à la tour Eiffel marque un tournant dans l’histoire du festival. Pour Elisha Karmitz, directeur général de mk2, cette installation au sein du monument parisien est hautement symbolique : elle poursuit l’ambition de faire sortir le cinéma de ses salles pour le rendre toujours plus accessible et créer de nouvelles expériences culturelles ouvertes à tous. Même enthousiasme du côté de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel. Son directeur général, Patrick Branco Ruivo, rappelle que le monument entretient depuis toujours une histoire particulière avec le cinéma et voit dans cette première édition une manière originale de faire découvrir la tour Eiffel sous un nouveau jour.

Pour lancer cette première édition, une soirée privée ouvrira le festival le 24 septembre, en partenariat avec Armani Beauty, à l’occasion du lancement de sa nouvelle fragrance masculine. Du 24 au 27 septembre 2026, quatre séances auront lieu sur l’écran géant installé au cœur même de la tour Eiffel.

Comment obtenir sa place ?

Comme lors des précédentes éditions, les projections seront gratuites, mais les places seront attribuées via une loterie. La programmation complète, les invités ainsi que l’ouverture des inscriptions seront dévoilés le 8 septembre 2026 sur le site officiel de Cinéma Paradiso.

Un rendez-vous qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la rentrée culturelle parisienne (déjà dans notre agenda), avec la promesse de voir des films dans l’un des lieux les plus iconiques de la capitale.

Photo de couverture : ©Fabrice Gaboriau

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