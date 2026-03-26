Clairefontaine ouvre enfin au public, on l’a visité en avant-première

Le Centre National du Football de Clairefontaine, camp de base historique des Bleus, ouvre pour la première fois ses portes au public. À partir du 28 mars 2026, des visites guidées permettent de découvrir ce lieu mythique niché dans la forêt de Rambouillet, entre château, vestiaires, terrains d’entraînement et souvenirs des grandes heures du football français.

Un lieu culte et longtemps inaccessible

C’est une annonce qui a fait vibrer tous les amateurs de ballon rond : pour la toute première fois, le Centre National du Football de Clairefontaine s’ouvre aux visites ! Depuis plus de trente ans, ce lieu mythique forme et prépare les meilleurs joueurs de football du pays aux grandes compétitions, mais il reste exclusivement réservé aux Bleus et à leurs staffs. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, les choses changent : grâce à Cultival, spécialiste des visites et expériences inédites, des visites guidées offrent une immersion rare dans les coulisses du football français ! Nous avons eu la chance de visiter en avant-première, et on vous raconte tout.

Dans un domaine exceptionnel, perdu en pleine forêt de Rambouillet, Clairefontaine, c’est un peu le temple du foot tricolore. Inauguré en 1988, ce centre d’excellence a vu défiler des générations de joueurs et préparé les plus grandes compétitions internationales, de l’Euro à la Coupe du monde. Jusqu’ici, impossible d’y mettre un pied (sauf à être sélectionné chez les Bleus…). Mais ça, c’était avant. A partir du 28 mars 2026, des visites guidées officielles, orchestrées par Cultival, permettent enfin de franchir les grilles de ce lieu ultra sécurisé.

Dans les coulisses du “Château des Bleus”

Pendant 1h50, la visite guidée nous plonge dans les coulisses du mythique “Château des Bleus”, et autant vous dire que ça vaut le détour ! On arpente le château où séjournent les joueurs, on emprunte les fameux escaliers aperçus mille fois à la télévision, ceux où les joueurs défilent lors des rassemblements avec leurs plus belles tenues – Jules Koundé en tête – et l’on découvre les salons et espaces de vie, là où ils se détendent ou jouent au billard. On passe également dans la salle à manger, où, tradition oblige, chaque joueur faisant sa première sélection en bleu se lève sur sa chaise pour chanter une chanson devant ses coéquipiers, avant de traverser les vestiaires, célèbres pour le fameux « Muscle ton jeu, Robert ! », moment fort de la visite. Les terrains d’entraînement impeccables et les installations de préparation physique et mentale complètent cette immersion. Si les chambres restent fermées pour préserver un peu de mystère, on peut tout de même apercevoir l’univers des Bleus et s’imaginer un instant à la place de notre Kiki national.

Un centre à la pointe du très haut niveau

Clairefontaine, ce n’est pas seulement un décor de rêve, c’est aussi un véritable laboratoire de performance où chaque détail est pensé pour optimiser le très haut niveau. Le site abrite un centre médical labellisé par la FIFA, des infrastructures de pointe et des espaces dédiés à l’analyse vidéo, à la récupération et à la préparation mentale, faisant de Clairefontaine un modèle reconnu dans le monde entier. Il accueille également l’INF, l’Institut National du Football, véritable pépinière de talents où se sont formés des joueurs légendaires comme Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi ou Hatem Ben Arfa. Mais au-delà de la performance sportive, Clairefontaine revendique une philosophie forte : former non seulement des footballeurs d’exception, mais aussi des hommes, en transmettant des valeurs de respect, d’engagement et de solidarité.

Un lieu chargé d’émotions

Difficile de ne pas penser aux grandes heures du football français en arpentant Clairefontaine, où les noms de Zinedine Zidane, Michel Platini ou Just Fontaine résonnent encore dans les esprits. Avant chaque grande compétition, c’est ici que tout se joue : cohésion, stratégies, derniers réglages, et à l’approche de la Coupe du monde 2026, le site retrouve toute son importance capitale. Mais visiter Clairefontaine, ce n’est pas seulement découvrir un lieu, c’est entrer dans une part de l’histoire du sport français ! Les victoires en Coupe du Monde, en 1998 ou en 2018 pour les plus jeunes, semblent prendre vie à chaque recoin des 62 hectares du site. Le musée revient sur ces glorieux souvenirs, tandis que la boutique permet de repartir avec un mug ou un maillot à l’effigie des Bleus. Une visite incontournable pour tous les amoureux du football français dont il est impossible de ne pas ressortir avec des étoiles (deux et, on l’espère bientôt, trois) dans les yeux.

FAQ de Clairefontaine

Peut-on visiter Clairefontaine ?

Oui, le Centre National du Football de Clairefontaine se visite désormais grâce à des visites guidées organisées par Cultival. Cette ouverture au public permet de découvrir pour la première fois les coulisses de ce lieu habituellement réservé aux Bleus et à leurs staffs.

Que voit-on pendant la visite de Clairefontaine ?

La visite permet d’explorer le mythique “Château des Bleus”, plusieurs espaces de vie, la salle à manger, les vestiaires, les terrains d’entraînement ainsi que différentes installations liées à la préparation des joueurs. Elle offre aussi un aperçu de l’histoire et du fonctionnement de ce site emblématique du football français.

Quand commencent les visites de Clairefontaine ?

Les visites guidées du Centre National du Football de Clairefontaine débutent le 28 mars 2026, sur réservation. Elles sont proposées dans le cadre d’une ouverture inédite au public, à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Clairefontaine : visite guidée du Centre National du Football

À partir du 28 mars 2026 (sur réservation)

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