Une grande collecte de produits et accessoires d’été pour les personnes sans-abri est organisée à Paris

Face à une hausse du sans-abrisme en Île-de-France, révélée par la Nuit de la Solidarité en début d’année, la Fabrique de la Solidarité (2e) a décidé de lancer une grande collecte de produits et accessoires d’été pour les personnes les plus démunies. Du 26 mai au 18 juin 2026, vous pouvez vous rendre sur place pour donner crème solaire, chapeau ou lunettes.

Une collecte pour l’été

Pour subvenir au besoin des personnes à la rue durant l’été, la Fabrique de la Solidarité, située dans le 2e arrondissement de Paris, lance une collecte dès aujourd’hui. Durant trois semaines, vous pouvez vous rendre sur place pour donner de produits et des accessoires nécessaires pour la période estivale : crèmes solaires, lunettes de soleil, casquettes, brumisateurs… Lorsque tous ces dons seront réunis, ils pourront être distribués sous forme de kits aux personnes dans le besoin.

Vous souhaitez participer à cette collecte ? Rendez-vous à la Fabrique de la Solidarité (8 rue de la Banque, 12e) ou au centre commercial Italie-Deux (30 avenue d’Italie, 13e). Là, vous pourrez déposer vos produits, à condition que ceux-ci soient neufs ou en très bon état (le reste n’étant pas accepté). Pour réaliser les kits à distribuer, les équipes auront besoin de crèmes solaires haute protection (non entamées), de brumisateurs (petit format et non entamés), de produits d’hygiène (petit format et non entamés), de casquettes ou chapeaux, ainsi que des lunettes de soleil.

Le sans-abrisme en augmentation Parmi les 33 communes qui ont participé à la Nuit de la Solidarité en janvier 2026, on remarque une importante hausse du nombre de personnes sans-abri. Durant l’année passée, les bénévoles présents sur place ont annoncé avoir rencontré 4 940 personnes sans solution d’hébergement dans la région, dont 3 857 à Paris et 1 083 dans 33 communes de la métropole du Grand Paris. Une hausse qui n’avait jamais été atteinte, estimée de 10 % au sein de la capitale, et de 32 % dans les banlieues comparée à 2025. Parmi les communes les plus touchées : la commune nouvelle de Saint-Denis avec 395 personnes recensées, et Saint-Ouen-sur-Seine avec 133. Ceux-ci avaient notamment constaté une multiplication des grands campements abrités en majorité dans les parcs, les stations de métro, les gares, les parkings, les hôpitaux de l’Assistance publique ou les adresses de bailleurs sociaux. Face à cette hausse, plusieurs collectifs se mobilisent en Île-de-France, à l’instar d’Utopia 58 ou Le Revers qui interpellent la Ville de Paris et espèrent de nouvelles mesures prises avec le récent changement de maire. Fabrique de la Solidarité

8 rue de la Banque, Paris 2e

Du mardi au vendredi, 9h-17h

Collecte du 26 mai au 18 juin 2026 inclus

Centre commercial Italie-Deux

30 avenue d’Italie, 75013 Paris

Collecte les mercredis 3, 10 et 17 juin 2026, 14h-18h À lire également : Atelier créatif, cercle de parole, brunch… La Maison de la Conversation invite à créer du lien Image à la une : © Adobe Stock