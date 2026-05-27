Une grande collecte de produits et accessoires d’été pour les personnes sans-abri est organisée à Paris

Face à une hausse du sans-abrisme en Île-de-France, révélée par la Nuit de la Solidarité en début d’année, la Fabrique de la Solidarité (2e) a décidé de lancer une grande collecte de produits et accessoires d’été pour les personnes les plus démunies. Du 26 mai au 18 juin 2026, vous pouvez vous rendre sur place pour donner crème solaire, chapeau ou lunettes.
Une collecte pour l’été
Pour subvenir au besoin des personnes à la rue durant l’été, la Fabrique de la Solidarité, située dans le 2e arrondissement de Paris, lance une collecte dès aujourd’hui. Durant trois semaines, vous pouvez vous rendre sur place pour donner de produits et des accessoires nécessaires pour la période estivale : crèmes solaires, lunettes de soleil, casquettes, brumisateurs… Lorsque tous ces dons seront réunis, ils pourront être distribués sous forme de kits aux personnes dans le besoin.
Comment participer ?
Vous souhaitez participer à cette collecte ? Rendez-vous à la Fabrique de la Solidarité (8 rue de la Banque, 12e) ou au centre commercial Italie-Deux (30 avenue d’Italie, 13e). Là, vous pourrez déposer vos produits, à condition que ceux-ci soient neufs ou en très bon état (le reste n’étant pas accepté). Pour réaliser les kits à distribuer, les équipes auront besoin de crèmes solaires haute protection (non entamées), de brumisateurs (petit format et non entamés), de produits d’hygiène (petit format et non entamés), de casquettes ou chapeaux, ainsi que des lunettes de soleil.