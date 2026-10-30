Trois concerts qui célèbrent les animaux à vivre en famille à l’Hôtel de la Marine

En partenariat avec Hôtel de la Marine

Depuis toujours, les animaux inspirent les compositeurs, à l’instar de Tchaïkovski ou Maurice Ravel. Leurs chants, leurs déplacements, leur poésie ont vu naître des musiques mythiques qui ont traversé les siècles. C’est ce rapport entre les animaux et la nature qu’a voulu mettre en lumière l’Hôtel de la Marine à travers une série de trois concerts. Un cadre superbe, des œuvres envoûtantes, et des artistes parmi les plus talentueux de la capitale. Bref, ne tardez pas à prendre vos places !

Trois concerts à vivre en famille

Dès la semaine prochaine, direction l’Hôtel de la Marine pour assister à plusieurs concerts de musique classique sur le thème Animalia. Les animaux en musique. Ce cycle de concerts proposé par des étudiants de l’École normale de Musique de Paris – Alfred Cortot a été pensé en écho à l’exposition “Animalia. Bestiaire de la Collection Al Thani” .

Prenant place dans le prestigieux bâtiment de la place de la Concorde, l’exposition -tout aussi intéressante- présente 120 œuvres de la Collection Al Thani, et explore les représentations de créatures réelles et imaginaires issues de civilisations des quatre continents. On vous conseille de la découvrir, pour compléter l’expérience des concerts associés :

Jeudi 5 novembre à 20h : Les oiseaux enchantés

Un concert qui célèbre les oiseaux et leurs chants à travers la musique. Maurice Ravel, Debussy ou encore Mozart -entre autres- y seront interprétés par Catherine Moss, soprano, Kitae Song, baryton, Samuel Bach, piano.

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Samedi 7 novembre à 10h : Le Carnaval des animaux

Un rendez-vous musical à partager en famille pour découvrir cette œuvre pleine de fantaisie et partir à la rencontre d’un bestiaire haut en couleur. Camille Saint-Saëns et Maurice Ravel seront à l’honneur, interprétés par Daniel Strasberg & l’Ensemble Arco Iris piano, ainsi qu’un quatuor à cordes.

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Jeudi 17 décembre à 20h : Quand la nature s’éveille en musique

Pour terminer l’année en douceur, ce concert met la nature à l’honneur et propose des mélodies invitant à écouter le monde vivant autrement. Tchaïkovski et Rameau seront au programme, sublimés par Louisa Sophia Jefferson au piano.

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Hôtel de la Marine, place de la Concorde, Paris 8e

Adultes 9€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Informations et réservations sur le site de l’Hôtel de la Marine