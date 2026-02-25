Avis aux gourmands, on sait où se trouve la meilleure pâtisserie du Grand Paris 2026

En digne capitale de la gastronomie qu’elle est, la France accueille chaque année pléthore de concours culinaires et gastronomiques. Un esprit compétitif qui gagne aisément la capitale, et la région Île-de-France dans son ensemble, à l’image du prestigieux ​​Trophée de la meilleure pâtisserie du Grand Paris. Et le gagnant de cette année est…

Plus de 80 artisans en compétition…

Organisée par le Syndicat des boulangers du Grand Paris, cette 17ème édition du concours rassemblait cette année 86 artisans venus de Paris et de la petite couronne. Tous réunis pour séduire un jury exigeant, chargé de départager leurs créations à la fois techniques et gourmandes. Pour y parvenir, un défi avait été imposé aux candidats, mettant à l’honneur deux classiques de la pâtisserie française : l’éclair au chocolat et la tarte au citron, sans meringue. Pour espérer être sacré, chaque professionnel devait présenter huit pièces individuelles, évaluées sur plusieurs critères tels que la cuisson, l’équilibre des saveurs, la texture des crèmes et le soin apporté à la présentation.

Après dégustation et délibération, le jury a donc rendu sa décision… Et c’est finalement Philippe Arsac, artisan de la boulangerie Lorette dans le 13ème arrondissement de Paris, qui a décroché la première place tant convoitée. Une belle consécration pour le jeune homme de 25 ans, qui a rejoint son père depuis seulement quatre ans, après avoir obtenu son bac pro et suivi plusieurs formations. Initialement chef tourier en charge des viennoiseries puis chef pâtissier, Philippe Arsac s’est distingué par une interprétation audacieuse de ces deux classiques de la pâtisserie. Outre cette adresse du 17ème arrondissement, le nouveau tenant du titre de meilleure pâtisserie du Grand Paris fournit trois autres boulangeries du groupe familial.

Et de nouvelles adresses à ajouter à la liste de dégustation !

Pour ce qui est du premier, Philippe Arsac a opté pour un éclair avec une pâte à choux entièrement chocolatée, le tout enrichi d’un craquelin croustillant. Du côté de la tarte au citron, l’utilisation subtile de la bergamote est venue apporter fraîcheur et signature aromatique. Bonne nouvelle pour les gourmands : ces créations sont disponibles dans les quatre boulangeries Lorette, présentes dans le 13ème, le 14ème et le 15ème arrondissement. Derrière Philippe Arsac, le podium de cette édition 2026 est également venu récompenser la Boulangerie Paris and Co dans le 15ème arrondissement, et Les Délices de Fred au Perreux-sur-Marne.

Boulangerie Lorette

2 rue de la Butte-aux-Cailles

75013 Paris

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 7h à 20h

À lire également : Une nouvelle ligne de bus pour aller à Roissy en 1h et avec un simple ticket bus

Image à la une : Chef pâtisserie © Adobe Stock