Cultival vous emmène dans les coulisses du XV de France à Marcoussis

Le Centre National de Rugby de Marcoussis, camp de base historique des joueurs du XV de France, ouvre pour la première fois ses portes au public. À partir du 1er juillet 2026, des visites guidées permettent de découvrir ce lieu mythique niché dans la forêt de Bellejame, entre terrains d’entraînement et souvenirs des grandes heures du rugby français.

Là où s’écrit le rugby tricolore

C’est à une trentaine de kilomètres de Paris, à Linas-Marcoussis (91), que s’étend le domaine du Centre National de Rugby. Géré par la Fédération Française de Rugby, le site est devenu depuis sa création le cœur battant du rugby tricolore. On y croise les joueurs du XV de France comme ceux du rugby à 7, venus préparer les grandes échéances internationales telles que le Tournoi des Six Nations ou la Coupe du Monde de Rugby. Longtemps resté inaccessible au grand public, ce lieu emblématique s’ouvre désormais à la visite à partir du 1er juillet grâce à Cultival, spécialiste des expériences culturelles immersives. Après Roland-Garros et Clairefontaine, c’est une nouvelle plongée inédite dans les coulisses du sport français qui s’offre aux visiteurs. Nous avons eu la chance de le découvrir en avant-première, et on vous emmène avec nous.

Dans les pas des Bleus

La visite guidée de 1h30 ouvre des portes habituellement fermées : salles de préparation physique, espaces de récupération, auditorium… autant de lieux où se construit l’exigence du haut niveau. Dans la résidence du XV de France, on imagine sans peine les routines des joueurs, entre musculation, entraînement et temps de repos. Ici, des figures emblématiques du rugby français ont laissé leur empreinte : Antoine Dupont, capitaine charismatique du XV de France moderne, mais aussi les générations précédentes incarnées par Thierry Dusautoir ou Frédéric Michalak. Le rugby féminin y a aussi trouvé sa place, avec des joueuses majeures comme Jessy Trémoulière, symbole d’un XV féminin désormais incontournable sur la scène internationale. La visite permet de comprendre comment se tisse la cohésion d’un groupe : analyse vidéo, préparation mentale, gestion de la récupération… Chaque détail compte avant d’affronter les grandes nations du rugby mondial. Mais ce qui frappe le plus à Marcoussis, c’est le contraste entre l’intensité des entraînements, la rigueur des préparations et la précision des gestes, et le calme d’un environnement naturel entouré d’arbres, d’étangs et de ruisseaux.

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Un laboratoire de la performance moderne

Le Centre National de Rugby n’est pas seulement un centre d’entraînement : c’est aussi un laboratoire du sport de haut niveau. Les installations y sont impressionnantes. Terrains hybrides, salle de musculation ultra-équipée (et beaucoup moins blindé que Basic Fit), espaces de réathlétisation, dispositifs connectés de suivi de performance… tout converge vers un objectif : optimiser la performance sans jamais sacrifier la santé des athlètes. Parmi les lieux les plus emblématiques, on retrouve l’« atelier de la mêlée », un dispositif entièrement modulable capable de reproduire la configuration et la puissance de n’importe quel pack au monde. Comme l’explique notre guide cultival, l’entraîneur peut y paramétrer le poids, la puissance et même le style d’engagement des joueurs simulés. Impressionnante, la machine est capable de délivrer une pression avoisinant la tonne, suffisamment pour propulser les joueurs sur plusieurs mètres en arrière. Pour compléter l’expérience, la salle est également dotée d’un système sonore permettant de diffuser les ambiances de match, jusqu’au grondement des tribunes, afin de recréer les conditions réelles de la compétition.

Ou encore la salle environnementale, conçue pour recréer des conditions extrêmes afin de préparer les joueurs aux contextes les plus exigeants. Particulièrement utile pour les joueurs de rugby à 7, régulièrement amenés à évoluer aux quatre coins du globe. Pour cela, la salle est équipée d’un système de régulation entièrement informatisé, grâce auquel les préparateurs physiques peuvent ajuster avec précision la température, l’humidité et l’altitude. L’installation peut ainsi dépasser les 40 °C et simuler des conditions allant jusqu’à 4 800 mètres d’altitude.

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Mémoire, symboles et esprit collectif

Au fil de la visite, le Centre National de Rugby révèle une autre dimension, plus symbolique : celle de la mémoire et des valeurs. Dans la salle d’honneur, les maillots du XV de France racontent une histoire collective faite de victoires, de défaites et de reconstructions, tandis que le coq y incarne la fierté et l’unité. On y découvre également la collection de coqs ayant appartenu à Jacques Delors, ancien ministre et président de la Commission européenne, transmise après sa disparition par sa fille, Martine Aubry. Le Code d’honneur du XV de France y est affiché comme une ligne directrice, rappelant les principes fondateurs du rugby : respect, solidarité, engagement et humilité, des valeurs portées par des générations de joueurs. À quelques mètres, la brasserie Chez Domi, en hommage à l’ailier Christophe Dominici, disparu en 2020, témoigne elle aussi de cette importance accordée à la mémoire. Ce lieu de convivialité est prolongé par un salon où sont inscrits sur les murs les noms de l’ensemble des joueuses et joueurs français ayant porté le maillot de l’équipe nationale.

Longtemps réservé aux joueurs et aux staffs, le Centre National de Rugby s’ouvre désormais aux visiteurs grâce à une initiative portée conjointement par la Fédération Française de Rugby et Cultival. Dès le 1er juillet, le public pourra ainsi pénétrer dans les coulisses du XV de France et découvrir les secrets de sa préparation : comment se construit un match, comment se prépare une Coupe du monde, et comment se forge, jour après jour, un collectif.

FAQ de Marcoussis

Peut-on visiter Marcoussis ?

Oui, le Centre National de Rugby de Marcoussis se visite désormais grâce à des visites guidées organisées par Cultival. Cette ouverture au public permet de découvrir pour la première fois les coulisses de ce lieu habituellement réservé au XV de France et à leurs staffs.

Que voit-on pendant la visite de Marcoussis ?

La visite permet d’explorer plusieurs espaces de vie, les terrains d’entraînement ainsi que différentes installations liées à la préparation des joueurs. Elle offre aussi un aperçu de l’histoire et du fonctionnement de ce site emblématique du rugby français.

Quand commencent les visites de Marcoussis ?

Les visites guidées du Centre National du rugby de Marcoussis débutent le 1er juillet 2026, sur réservation.

Marcoussis : visite guidée du Centre National du Rugby

À partir du 1er juillet 2026 (sur réservation)