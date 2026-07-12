Face aux fortes chaleurs, une centaine de fontaines brumisantes rafraîchissent les rues de Paris

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Pour faire face aux épisodes caniculaires, 1 300 fontaines d’eau potable ont été mises gratuitement à disposition dans l’espace public de la capitale. Une initiative née dès le XIXe siècle et désormais portée par Eau de Paris, l’entreprise qui gère l’eau potable dans la ville. Pour s’adapter aux nouveaux enjeux, celle-ci a choisi d’équiper certaines fontaines de brumisateurs afin de prendre un bain de fraîcheur en plein air.

1 300 fontaines dans la ville

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit humain : chaque Ville est chargée d’assurer son approvisionnement et sa distribution pour les habitants. Depuis 2009, le réseau Eau de Paris assure ainsi cette mission au sein de la capitale, tant dans les foyers et les infrastructures que dans l’espace public. Un service d’autant plus nécessaire lors de périodes de fortes chaleurs comme celles que nous traversons en cet été 2026.

Afin de s’hydrater et de se rafraîchir à tout moment de la journée, Eau de Paris met gratuitement à disposition plus de 1 300 fontaines d’eau potable dans les rues, parcs, places et établissements partenaires. Ces eaux traitées proviennent de sources souterraines situées en Île-de-France, en Bourgogne et en Normandie, mais aussi de la Seine et de la Marne. Répertoriées sur une carte interactive, elles sont directement accessibles pour remplir votre gourde lors de votre passage. Une bonne alternative aux bouteilles en plastique, qui sont parmi les déchets les plus polluants pour les rivières et les océans.

L’arrivée des fontaines brumisantes

Pour faire face à la canicule, Eau de Paris a également équipé certaines fontaines de brumisateurs afin de rafraîchir les villes et ses habitants. Libres d’accès, ces 143 fontaines brumisantes permettent à la fois de s’hydrater en eau potable et de mouiller sa peau. Parmi elles, la plupart sont des Mât-Source ou des fontaines Wallace permettant une meilleure diffusion sur de plus grandes surfaces.

En cas de chaleur intense, il est nécessaire de boire plusieurs litres d’eau et d’humidifier régulièrement votre corps afin de réguler sa température. La Ville de Paris a déjà créé 13 grandes aires de brumisation pérennes afin de rafraîchir des espaces très fréquentés, comme les places des Fêtes ou de la Bastille. Avec les fontaines brumisantes ajoutées dans chaque arrondissement, vous pourrez ressentir directement un air frais pour traverser ces périodes plus sereinement.

De l’eau près des parcs et des fleuves

Si les fontaines sont réparties dans toute la ville, certaines d’entre elles sont placées dans des lieux étant de véritables sources de rafraîchissement. Vous pouvez par exemple vous promener sur les quais du canal Saint-Martin, faire un plongeon dans le secteur ouvert à la baignade et garder cette sensation de fraîcheur en restant près de la fontaine Mât-Source située au 77 quai de Valmy.

Si vous préférez vous abriter dans les parcs, vous pouvez aussi retrouver quelques fontaines installées dans les alentours, comme la fontaine Wallace brumisante située au 51F avenue Simon-Bolivar, soit à quelques mètres d’une entrée au parc des Buttes-Chaumont. L’occasion, après une après-midi de détente sur la pelouse, de mouiller sa peau avant de repartir. Les fontaines d’Eau de Paris sont ainsi pensées en complément d’autres points de fraîcheur dans la ville.

À voir : Carte interactive des fontaines de Paris

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Image à la une : © Eau de Paris