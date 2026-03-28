Fan d’Issy : le bâtiment futuriste en forme d’éventail qui arrive au sud de Paris

À Issy-les-Moulineaux, dans le quartier Léon Blum, le projet Fan d’Issy signé Studio Libeskind doit transformer le sud parisien avec un bâtiment mixte de plus de 20 000 m². Bureaux, logements, hôtel, commerces, espaces végétalisés : cette silhouette inspirée d’un éventail promet de transformer durablement le paysage urbain et s’impose déjà comme l’un des projets architecturaux les plus remarqués du secteur.

Issy-les-Moulineaux, laboratoire du Grand Paris

Issy-les-Moulineaux s’apprête à vivre une petite révolution architecturale. Situé à deux pas du XVe arrondissement et bientôt desservi par la ligne 15 du métro, le quartier Léon Blum se transforme rapidement. Les immeubles anciens cèdent peu à peu la place à de nouvelles constructions audacieuses, et l’air semble chargé d’une promesse : celle d’un sud parisien en pleine transformation. « Issy-les-Moulineaux se positionne à l’avant-garde du développement urbain », explique le Studio Libeskind (le One World Trade Center à New York, érigé sur les ruines du World Trade Center, et le Musée Juif de Berlin, chef-d’œuvre d’architecture mémorielle c’est eux).

Fan d’Issy, c’est le nom du projet inspiré de sa forme en éventail, s’inscrit dans une logique plus large : intégrer le sud parisien au Grand Paris et offrir aux habitants et travailleurs un cadre de vie innovant, durable et connecté. Le projet prévoit également un tiers de logements sociaux, des espaces partagés et des matériaux biosourcés, des solutions d’énergie renouvelable et une conception tournée vers un urbanisme plus durable, preuve que futurisme rime avec responsabilité environnementale. La façade, réfléchissante grâce à la céramique de titane, sera ponctuée de verdure.

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Une silhouette en éventail signée Studio Libeskind

En arrivant près du chantier, impossible de ne pas lever les yeux. Fan d’Issy semble presque flotter au-dessus du quartier, avec ses lignes audacieuses et asymétriques qui tranchent radicalement avec les immeubles alentours. Ici, pas de façades classiques : le verre et le métal se déploient à perte de vue, captant le ciel parisien et le reflet des rues environnantes. Selon les architectes, chaque angle, chaque surface est pensé comme un dialogue entre histoire et modernité, un jeu de volumes et de perspectives qui change au fil de la journée et de la lumière.

Mais ce bâtiment ne se limite pas à un simple effet visuel. Avec ses 20 000 m² d’espaces modulables, il accueillera des bureaux nouvelle génération, des commerces de quartier, un hôtel et même des espaces verts intégrés pour adoucir la structure métallique. À travers ce projet, le Studio Libeskind veut faire du sud parisien un quartier résolument moderne et innovant, tout en veillant à ce que la vie des habitants reste agréable et harmonieuse.

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Fan d’Issy, nouveau repère du quartier Léon Blum

Avec Fan d’Issy, Issy-les-Moulineaux mise sur une architecture immédiatement identifiable pour accompagner la transformation du quartier Léon Blum. Pour les habitants, ce bâtiment représente un véritable tournant. Le quartier va gagner en attractivité et en visibilité, attirant à la fois visiteurs, entreprises et passionnés d’architecture. Dynamisé par l’arrivée de la ligne 15 du métro, le quartier Léon Blum risque bien de devenir le nouveau « place to be » du sud de Paris. Ce type de projet, rare à cette échelle dans le sud de la capitale, marque un renouveau urbain où modernité et audace architecturale se mêlent à la vie quotidienne.

Fan d’Issy n’est pas seulement un immeuble : c’est un symbole du Paris de demain, où innovation, durabilité et confort cohabitent. Entre lignes futuristes et végétation, Issy-les-Moulineaux se prépare à accueillir un nouvel emblème urbain, capable de redéfinir l’identité de ce coin du Grand Paris. Cependant, ce bâtiment risque de faire parler de lui, divisant les amateurs d’architecture plus traditionnelle, et les adeptes des architectures high tech. Et vous, vous êtes quelle team ?

Reste à voir comment ce geste architectural s’intégrera dans le paysage d’Issy-les-Moulineaux, à l’heure où le quartier Léon Blum se prépare à changer d’échelle avec l’arrivée du Grand Paris Express.

Photo de couverture : Fan d’issy ©Libeskind