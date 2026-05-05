Le Gibus, club mythique des nuits parisiennes, fermera ses portes le 31 juillet

C’est l’une des adresses mythiques du monde de la nuit parisien. Situé dans le quartier de République (11e), le Gibus fermera ses portes le 31 juillet 2026. Ouvert en 1967 comme salle rock avant de devenir un haut lieu des soirées LGBTQI+, le club s’apprête à tourner une page importante de la vie nocturne parisienne, avant une possible réouverture sous une nouvelle forme.

Un ancien temple du rock

Avant d’être le quartier général de la communauté LGBTQI+, le Gibus a été l’une des adresses emblématiques de la scène rock. Ouverte en 1967, cette salle a vu défiler de nombreux groupes célèbres, tels que The Police, The Wanderers ou Téléphone, mais aussi une grande partie de la génération punk, si bien que l’adresse est durant un temps connue comme un de leurs repaires. Au tournant du XXIe siècle, le Gibus s’ouvre toutefois à d’autres genres musicaux en vogue, comme le hip-hop et les musiques électroniques, avec la venue de groupes comme NTM ou Justice.

Cette petite salle, cachée en sous-sol d’un passage couvert, a aussi été un espace d’émergence pour de nombreux musiciens en début de carrière. De 2005 à 2008, le Gibus accueille d’ailleurs les Rock’n’Roll Friday chaque vendredi soir, un rendez-vous organisé par Philippe Manœuvre, permettant la découverte de groupes de la nouvelle scène rock française, comme les BB Brunes, les Plasticines ou Naast.

Un haut lieu de la communauté LGBTQI+

Dès 2014, le Gibus est repris par Jean-François Meneboo pour être transformé en un club festif du quartier de République, qui ne tarde pas à être investi par la communauté LGBTQI+. La scène rock est alors délaissée pour privilégier les musiques électroniques, tandis que les salles sont réaménagées afin d’accueillir 900 personnes sur la piste de danse.

La salle accueille alors des DJ de la scène musicale internationale, qui mixent jusqu’au petit matin. Chaque semaine, le lieu est également rythmé par des soirées à thème, comme la B* Party, la Menergy, la nuit des Crazyvores ou les afters Scandal.

Le Gibus fermera le 31 juillet

Mais à la surprise générale, le Gibus a annoncé sur son compte Instagram, ce jeudi 30 avril 2026, la fermeture de sa salle. Le directeur Jean-François Meneboo reconnaît ne plus avoir l’énergie de mener l’activité de ce club, après avoir organisé des centaines de soirées depuis sa reprise du lieu, il y a douze ans. Des tensions avec le voisinage et une baisse d’activité semblent aussi expliquer cette décision inattendue. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gibus Club (@gibusclub) La fermeture est annoncée pour le 31 juillet 2026 : « Il nous reste 3 mois. 3 mois pour écrire la fin comme il se doit », précise-t-il dans la publication. L’adresse devrait quant à elle rouvrir sous une nouvelle forme en fin d’année 2026, après plusieurs mois de travaux, et continuer à être un lieu dédié à la vie nocturne. Le Gibus

18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Vendredi, samedi et dimanche, 23h45-6h

Fermeture le 31 juillet 2026 À lire également : Le Bus Palladium va bientôt renaître sous une autre forme Image à la une : © Adobe Stock