As d’Or 2026, Loups-Garous : Cannes s’apprête accueille le convoité Festival des Jeux

Du 27 février au 2 mars 2026 (avec deux journées pour les profesionnels les 25 et 26 février), la Croisette troque les robes longues contre les plateaux de jeux : le Festival International des Jeux de Cannes revient pour sa 39e édition au Palais des Festivals et des Congrès. Et comme chaque année, l’événement s’annonce comme le grand rendez-vous hexagonal des passionnés de jeux de société, de cartes, de dés et de figurines ! Alors, êtes-vous prêts ? Faites vos jeux !

Cannes, miroir d’un marché en pleine effervescence

Créé en 1986, le Festival International des Jeux de Cannes s’est imposé au fil des décennies comme l’un des plus grands rendez-vous ludiques d’Europe. À ses débuts confidentiels, il est aujourd’hui le thermomètre du secteur : c’est ici que l’on teste les nouveautés en avant-première, que l’on rencontre auteurs et illustrateurs, que l’on échange avec les éditeurs et que l’on scrute les futures tendances. Jeux familiaux, pépites indépendantes, mastodontes stratégiques, jeux de rôle, tournois acharnés… le Palais des Festivals devient chaque année un immense terrain d’expérimentation où l’on joue ! Et si le festival ne cesse de grandir, c’est aussi parce que le marché français du jeu de société se porte à merveille. Avec près de 1 000 nouveaux jeux édités chaque année et près de 150 éditeurs actifs (contre une quinzaine il y a quinze ans), l’Hexagone est devenu le leader européen du secteur, devant l’Allemagne, longtemps pilier historique. En 2024, le marché tricolore affiche une croissance de 2,4 % selon le cabinet Circana. 34 millions de boîtes ont été vendues, pour un chiffre d’affaires de 587 millions d’euros, presque le double de 2013, où il pesait 300 millions. Dynamisé par les confinements liés à la crise sanitaire, le jeu de société a conquis un public toujours plus large : 87 % des Français déclarent y jouer, dont 52 % au moins une fois par mois et 25 % chaque semaine. Une dynamique portée par la richesse de l’offre et par des éditeurs français devenus incontournables, à l’image d’Asmodee, géant installé à Guyancourt, ou de Cocktail Games, basé à Versailles. À cette vitalité éditoriale s’ajoute un phénomène très urbain : l’essor des bars à jeux, près de 200 aujourd’hui en France, qui transforment la convivialité en véritable art de vivre. Plus qu’une tendance, le jeu de société est devenu un marqueur culturel. Et à Cannes, chaque fin février, il est fêté comme il se doit !

Quand le festival commence… dans le train

Cette année, le festival déborde des murs du Palais pour s’inviter jusque sur les rails. À l’occasion d’un partenariat inédit entre le festival, Asmodee et SNCF Voyageurs, le Studio SNCF Voyageurs s’invite à bord des trains à destination de Cannes. Du lundi 23 au samedi 28 février, les passagers du TGV INOUI reliant Paris Gare de Lyon à Nice (départ 09h09) pourront découvrir en voiture bar une sélection des jeux nommés à l’As d’Or. De quoi transformer le wagon en véritable salle de jeu roulante. Les voyageurs OUIGO du Paris-Cannes de 08h21 les mercredis 18 et 25 février ne sont pas en reste : des ludothèques seront accessibles en voitures 4 ou 14 pour une parenthèse ludique à 300 km/h. Et pour célébrer les 25 ans du mythique Les Loups-Garous de Thiercelieux, dont SNCF Voyageurs est partenaire, des parties géantes seront organisées dans certains TGV INOUI participant à l’opération. Voitures privatisées, Game Masters aux commandes, ambiance électrique : le trajet Paris-Cannes promet de se transformer en village peuplé de loups-garous. L’animation est gratuite, sur inscription à bord. Dans le Sud, les voyageurs de la région pourront également prolonger l’expérience grâce à des carnets de jeux distribués dans les points de vente des trains régionaux ZOU ! de la Côte d’Azur. Bref, cette année, le festival commence bien avant d’apercevoir les palmiers !

L’As d’Or, la Palme d’or des joueurs

Clou du spectacle du Festival International des Jeux de Cannes, la remise des As d’Or – Jeu de l’Année fait figure de Palme d’or pour les passionnés : décernées par un jury de spécialistes, ces distinctions très convoitées mettent en lumière les titres appelés à marquer l’année, qu’ils soient tout public, experts, enfants ou initiés et, sitôt le palmarès dévoilé, les boîtes primées s’arrachent sur les stands. La cérémonie, organisée le 26 février 2026 à 20h00, verra 12 jeux nommés concourir dans 4 catégories, avec un prix décerné dans chacune d’elles. Au-delà de la reconnaissance symbolique, l’As d’Or constitue un véritable label de confiance, capable de transformer la trajectoire d’un jeu et d’en prolonger durablement la vie commerciale.

Quatre jours pour jouer, apprendre et s’émerveiller

Le Festival International des Jeux de Cannes ne se résume pas à ses trophées : c’est aussi un week-end hors du temps où l’on retombe volontiers en enfance, entre jeux d’ambiance déjantés, de stratégies, univers fantastiques, escape games sur table et cartes à collectionner. Toutes les disciplines sont représentées : jeux traditionnels et grands classiques, jeux de société modernes, jeux vidéo et réalité virtuelle, jeux de rôle, wargames, jeux de construction ou loisirs créatifs, à travers plus de 350 stands, 3 expositions, 14 conférences, 4 Nuits du Off, un loto caritatif géant, un village d’animations et bien d’autres surprises. À cela s’ajoutent 12 conférences et débats pour étayer ses connaissances ludiques : jeux et régulation émotionnelle, quand le jeu s’invite au travail, les secrets de fabrication d’un jeu de société ou encore la manière dont le jeu peut favoriser l’empathie et encourager l’action en faveur du développement durable. À Cannes, fin février, on ne parle plus cinéma mais combos, mécaniques et coups fourrés ! Un véritable terrain de jeu grandeur nature où créativité, convivialité et imagination se donnent rendez-vous !

Festival International des Jeux de Cannes

Palais des festivals et des congrès, 1 boulevard de la Croisette 06400 Cannes

Du 27 février au 1er mars 2026 de 10h à 19h