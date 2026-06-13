Bal, concert, manèges, feu d’artifice… La Fête des guinguettes revient ce week-end à 45 min de Paris

Les rues et les parcs du Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine (92), sont une nouvelle fois investis par la Fête des guinguettes. Ce week-end des 13 et 14 juin 2026, la 37e édition vous convie gratuitement à un bal populaire, un carnaval pour enfants, un concert, des manèges de la Belle Époque et un feu d’artifice.

Un carnaval pour enfants

Le samedi 13 juin 2026, les familles sont conviées au carnaval des enfants, une parade rocambolesque qui a lieu en plein cœur du parc Henri-Sellier sur les sons de la Batucada Freestyle Systems. L’occasion de croiser des animaux géants colorés, des sculpteurs de ballons, des échassiers des Marias de la Muerte en costumes Día de los Muertos ou encore la troupe des Latino Show avec leur char perroquet gonflable. Sur place, vous trouverez aussi des manèges d’époque avec une entrée gratuite, dont la chenille des années 1930, la Grande Roue 1900 ou les balançoires-bateaux. Et si vos enfants viennent costumés, un goûter sucré leur sera même offert avec des glaces, une barbe à papa, des gaufres, des crêpes et des churros.

Concert et feu d’artifice

Par ailleurs, le samedi dès 19 h, vous pourrez profiter d’une soirée musicale sur la grande terrasse du parc Henri-Sellier. Au programme : l’Ultravadance Party 1990-2000 vous convie à venir danser sur plus de 60 tubes de ces années-là, en suivant les chorégraphies des danseurs. Pour clôturer la soirée, ce sera le groupe Chico & The Gypsies qui se produira sur la scène.

Par ailleurs, durant la soirée, la déambulation poétique Symphonie Aquatik vous plongera pour la première fois dans un spectacle mêlant lumière et magie, avant de profiter du traditionnel feu d’artifice à 23 h. Si vous souhaitez manger sur place, vous pouvez réserver une table au restaurant L’Avant-Scène (tél : 06 21 99 12 19) ou y apporter votre pique-nique pour toute consommation achetée.

Un esprit de guinguette

Rendez-vous aussi le dimanche 14 juin 2026 : les personnes costumées auront le droit à un petit-déjeuner gratuit sur la Grand’Place du Cœur de Ville avec pour accompagnement la musique des Swing Musette et des Ambianceurs. La journée continue ensuite ave un cortège de voitures d’époque dès 11h30 qui arrivera au parc du Moulin Fidel pour s’exposer toute l’après-midi : véhicules hippomobiles anciens, vieux autobus des années 1930-1950 et voitures de collection seront notamment de la partie.

En parallèle, les enfants pourront faire un tour à une ferme pour rencontrer des poneys, vaches, moutons et oies. Des démonstrations de vieux métiers (lavandière, meunier, cordier, maréchal-ferrant) seront aussi faites sur place pour apprendre les savoir-faire anciens.

Fête des guinguettes

3 place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026

À lire également : Un ancien hangar à dirigeables transformé en festival d’art en plein air

Image à la une : © Le Plessis-Robinson