France-Sénégal sur écran géant : une soirée immersive dans un lieu insolite à Paris

Le 16 juin 2026, les Bleus feront leur entrée dans la Coupe du Monde de la FIFA™ face au Sénégal. Pour vivre ce premier grand rendez-vous sur écran géant à Paris, Hisense imagine une soirée immersive à l’Atelier des Lumières, avec projections à 360°, animations football et ambiance de match XXL. Une façon originale de suivre France-Sénégal autrement que chez soi ou dans un bar !

Un premier match déjà très attendu

La Coupe du Monde de football fait partie de ces grands évènements populaires qui rassemblent autour de moments festifs et conviviaux. Que l’on fasse partie des passionnés qui ne manqueront aucun match ou des spectateurs plus occasionnels qui se laissent entraîner par l’ampleur de l’évènement, chaque rendez-vous de cette compétition sera l’occasion de faire la fête (surtout quand la France sera à l’affiche, avouons-le). Et ça tombe bien car le mardi 16 juin 2026 fera partie de ces moments à ne pas manquer, puisque l’équipe de France disputera son premier match de Coupe du Monde face au Sénégal. Une affiche forte, très attendue, qui lancera officiellement le parcours des Bleus dans cette édition 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour l’occasion, Hisense, sponsor officiel de cette compétition, propose de vivre ce moment dans un cadre insolite qui promet de transformer le moment en une véritable expérience immersive. Une option qui devrait forcément intéresser ceux qui cherchent où regarder France-Sénégal à Paris, sans se contenter d’un bar sportif ou d’une retransmission classique.

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Une soirée foot avant même le coup d’envoi

C’est à l’Atelier des Lumières, dans le 11e arrondissement de Paris, que se passera cette soirée riche en émotions… et en sensations ! Puisqu’il ne s’agira donc pas de simplement regarder le match sur un écran, mais de se plonger dans une scénographie immersive à 360°, avec des projections du sol au plafond pour donner l’impression d’être au bord du terrain. À moins de prendre sa place dans les gradins du stade à New-York, difficile de faire plus spectaculaire pour un premier match de Coupe du Monde !

Le rendez-vous est donné à partir de 19h30, soit bien avant le début du match, pour profiter pleinement de l’expérience. Car la soirée ne se résume pas à une simple retransmission : Hisense a prévu tout un parcours autour du football, du jeu et de l’innovation, histoire de faire monter l’ambiance progressivement avant le coup d’envoi. Au programme, des sessions de gaming, des compétitions sur console, des mini-jeux interactifs autour de l’univers du football, mais aussi des expériences inédites autour des innovations de la marque. Les modalités d’inscription seront communiquées prochainement, mais l’idée est de proposer une soirée complète, pensée autant pour les passionnés de football que pour ceux qui aiment vivre les grands rendez-vous sportifs dans un cadre un peu différent.

De quoi faire de cette soirée un vrai moment à partager, que l’on vienne entre amis, en couple, en famille ou même solo pour se mêler à d’autres supporters. On vient pour les Bleus, évidemment, mais aussi pour passer une soirée différente, dans un lieu qui se prête particulièrement bien à ce genre d’expérience sensorielle.

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L’Atelier des Lumières transformé en stade immersif

Habituellement connu pour ses expositions numériques, comme Le Petit Prince ou Astérix, l’Atelier des Lumières va donc troquer ses œuvres projetées contre une ambiance de stade nouvelle génération, le temps d’une soirée qui promet d’être festive. Installé dans une ancienne fonderie du XIe arrondissement, ce lieu parisien est, en effet, devenu l’une des adresses incontournables de l’immersion visuelle, avec ses projections monumentales, ses murs animés et son atmosphère enveloppante.

Aller passer la soirée à l’Atelier des Lumières le soir du match France-Sénégal, ce sera donc un peu comme aller au stade, mais sans avoir besoin de prendre l’avion et pour un budget moindre ! Avec ces projections à 360°, il sera impossible de manquer un but. Les Bleus pourront donc s’en donner à cœur joie lors de leur premier match dans cette Coupe du Monde 2026.

Infos pratiques

Soirée immersive Hisense autour du match France-Sénégal

Mardi 16 juin 2026 à partir de 19h30

Atelier des Lumières

38 rue Saint-Maur, 75011 Paris

Inscriptions : modalités à venir prochainement

FAQ de la soirée Hisense à l’Atelier des Lumières

Quand aura lieu la soirée immersive Hisense ?

La soirée Hisense aura lieu le mardi 16 juin 2026 à partir de 19h30, à l’occasion du premier match de l’équipe de France face au Sénégal dans la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026.

Où voir France-Sénégal sur écran géant à Paris ?

Le match France-Sénégal sera notamment diffusé à l’Atelier des Lumières, au 38 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement de Paris, lors d’une soirée immersive organisée par Hisense avec projections à 360°.

Que prévoit Hisense pendant cette soirée ?

Hisense proposera une expérience immersive autour du football, avec projections du sol au plafond, animations, sessions de gaming, compétitions sur console, mini-jeux interactifs et découvertes autour des innovations de la marque.

Retrouvez le calendrier des matchs ici.

Image en Une : Une soirée immersive pour suivre France-Sénégal sur écran géant à Paris © DR

Mélina Hoffmann