Grand Paris Express : la ligne de métro la plus rapide d’Île-de-France ouvrira en fin d’année

Pour l’année 2027, le Grand Paris Express prévoit le développement de nouvelles lignes de métro du réseau d’Île-de-France. Parmi elles, la ligne 18 devrait être augmentée par un nouveau tronçon permettant de relier Massy-Palaiseau et l’aéroport d’Orly à une vitesse pouvant atteindre… 110 km/h !

La nouvelle ligne 18

Parmi les projets du Grand Paris Express, la construction de la ligne 18 se poursuit. Le projet prévoit une mise en service en trois temps : le tronçon entre Massy-Palaiseau et Christ-de-Salay a été achevé en 2026, celui très attendu entre Massy-Palaiseau et l’aéroport d’Orly sera réalisé en 2027, tandis qu’il faudra attendre 2030 pour le voir relier Christ de Saclay à Versailles-Chantiers. Son tracé stratégique permet un passage dans des zones isolées de la région, dont certains pôles technologiques, comme le plateau de Saclay.

Une fois achevée, la ligne 18 permettra aux voyager de se déplacer de l’aéroport de Paris-Orly à Versailles en une trentaine de minutes, sur un trajet comprenant 10 nouvelles gares. Elle facilitera ainsi les déplacements dans l’Essonne et surtout dans les Yvelines, puisqu’elle demeure la seule ligne du métro parisien à dessertir ce département avec trois stations.

Un record de vitesse

La ligne 18 est particulièrement attendue, puisqu’elle détient à elle seule un record de vitesse. Si ses futurs wagons devraient circuler en moyenne entre 55 à 65 km/h, ceux-ci pourront atteindre les 110 km/h – en comparaison, la ligne 14, considérée jusqu’ici comme la plus rapide du réseau, peut aller jusqu’à 30 km/h. Une prouesse qui en fait le 2e métro le plus rapide du monde, après celui de Guangzhou (Chine) et ses 135 km/h. Cette rapidité est en partie due au fait que la ligne 18 dispose de son propre matériel à roulement fer et à conduite automatique, disposant de trois rails différentes.

Le Grand Paris Express

Pour l’année 2027, le Grand Paris Express prévoit aussi l’ouverture d’autres lignes de métro afin de poursuivre son développement des transports publics en Île-de-France. La ligne 15 Sud permettra de relier le pont de Sèvres et Noisy-Champs ; la première section de la ligne 16 tracera de Saint-Denis-Pleyel à Clichy-Montfermeil, tandis que celle de la ligne 17 ira de Saint-Denis-Pleyel à Le Bourget Aéroport.

L’objectif, d’ici 2030, est de développer de nouveaux quartiers en région tout en facilitant les circulations entre les banlieues, notamment celles qui ne font pas encore partie du réseau. À terme, Grand Paris Express envisage donc la création de quatre lignes de métro (15, 16, 17, 18), le prolongement de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport de Paris-Orly, la construction de 68 nouvelles gares et de 200 km de trajectoire.

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