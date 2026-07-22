Grand Paris Express : chaque nouvelle gare est la création d’un artiste et d’un architecte

Si 68 nouvelles gares vont ouvrir au sein de la région Île-de-France, le Grand Paris Express n’a pas choisi de les construire à l’identique. Au contraire : chacune a été conçue par un artiste et un architecte particulier, de sorte qu’elle ait une identité propre. Des noms comme Éva Jospin, JR, Daniel Buren ou Anish Kapoor figurent ainsi parmi les collaborateurs de ce projet pharaonique.

L’art au fil des voies

Avec ses quatre nouvelles lignes de métro (15, 16, 17 et 18) et le prolongement de la ligne 14, le Grand Paris Express entraîne aussi l’ouverture de nouvelles gares ayant chacune une physionomie différente. En charge de ce projet, la Société des Grands Projets a lancé les travaux en décidant qu’elles seraient le fruit d’une collaboration inédite entre un architecte et un artiste.

Dès le lancement du chantier, la conception du bâtiment et la création de l’oeuvre ont été pensées ensemble afin de cohabiter durablement. Ainsi, lors de leurs déplacements, les voyageurs pourront aussi découvrir une oeuvre originale à chaque arrêt dans une gare. Une décision prise par la Société des Grands Projets afin de créer une identité propre à chaque lieu de passage.

Dialogue en artistes et architectes

Parmi les réalisations, on peut notamment citer la gare Saint-Denis Pleyel, imaginée par l’architecte Kengo Kuma, qui accueille une installation en bois monumentale de l’artiste japonais Tadashi Kawamata. Conçue par Dominique Perrault, la gare Villejuif – Institut Gustave-Roussy a quant à elle été creusée à 48 mètres sous terre, ce qui en fait l’une des plus profondes du Grand Paris Express. Cette fois, c’est l’artiste Iván Navarro qui y a créé un immense ciel étoilé composé de néons et de miroirs.

Les gares de Sevran – Beaudottes, Noisy-Champs, Bagneux, Le Blanc-Mesnil, Orsay-Gif ou Massy Opéra accueillent elles aussi des artistes de renommée internationale, parmi lesquels Éva Jospin, Tatiana Trouvé, JR, Prune Nourry, Xavier Veilhan, Daniel Buren, Anish Kapoor ou encore Pascale Marthine Tayou. Si chaque projet dévoile un dialogue différent, tous ont pour mission de créer une passerelle entre l’art, l’architecture et le territoire.

Un musée à ciel ouvert

Avec 68 nouvelles gares réparties dans toute l’Île-de-France, le Grand Paris Express a commandé un très grand nombre d’oeuvres. On y trouve différentes formes d’art, dont des sculptures monumentales, des installations lumineuses, des créations sonores, des fresques, des dispositifs numériques ou des aménagements paysagers. Là aussi, leurs emplacements varient, puisque certaines seront visibles dès l’entrée de la gare, tandis que d’autres se déploieront dans le hall ou sur les quais du métro. En ajoutant cette dimension esthétique au projet, le Grand Paris Express souhaite ainsi concevoir un musée à ciel ouvert au sein du réseau francilien.

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Image à la une : © La Courneuve – Six Routes, oeuvre tandem par Duy Anh Nhan Duc © SGP / Duy Anh Nhan Duc / Chartier Dalix