Pourquoi le métro de Paris ne fonctionne pas la nuit comme dans d’autres métropoles ?

À Londres, New York ou Tokyo, le métro circule de jour comme de nuit… du moins à certains moments de la semaine. Hélas, à Paris, les dernières rames se mettent à l’arrêt vers 2h du matin. Ensuite, il faut trouver des alternatives. Mais pourquoi un service nocturne n’existe-t-il pas comme dans d’autres grandes villes ?

Le réseau parisien est plus ancien

Contrairement aux autres métropoles, le métro parisien date du début du XXe siècle, ce qui en fait l’un des plus anciens réseaux urbains au monde. Ces quelque 300 stations ont été construites au fil des décennies, avec une circulation complexe et peu adaptée à la hausse de la fréquentation. Chaque jour, plusieurs millions de voyageurs chaque jour, ce qui demande de vérifier régulièrement le bon fonctionnement et sécurité du service.

Ainsi, lors des heures de fermeture nocturne, les équipes techniques en profitent pour inspecter les voies, remplacer les rails, vérifier les systèmes électriques ou assurer la maintenance. Ces études ne peuvent avoir lieu en pleine journée sans fermer entièrement une ligne, ce qui entrainerait de nombreux désagréments. Dans d’autres métropoles, des alternatives peuvent exister grâce à une meilleure organisation du réseau, si bien que les wagons peuvent rouler la nuit sans souci.

Une organisation différente

L’organisation du réseau peut être différente d’une ville à l’autre. À New York, par exemple, les lignes assurent un service continu 24 heures sur 24. La ville a décidé de gérer la maintenance d’une tout autre manière, souvent plus progressive, avec des fermetures partielles de voies, des ralentissements ou des interruptions ponctuelles. Des perturbations qui sont fréquentes et avec lesquelles les usagers ont l’habitude de composer.

D’autres métropoles, en revanche, choisissent de faire circuler le métro durant la nuit seulement le week-end. C’est le cas du réseau de Londres, Tokyo ou Madrid. Si le service est proposé sur quelques lignes les samedis et dimanches soir, il ferme également en fin de soirée durant la semaine pour permettre l’entretien des voies. La Ville de Paris privilégie quant à elle une limitation des perturbations lorsque le métro est le plus fréquenté, en journée, et préfère ainsi le fermer chaque nuit de la semaine.

Des alternatives proposées

En fermant le métro durant la nuit, la Ville de Paris propose toutefois d’autres alternatives pour les déplacements nocturnes. En Île-de-France, le réseau de bus Noctilien prend le relais entre la fermeture du métro et la reprise du service au petit matin, en desservant les principaux quartiers de la capitale et les communes alentour.

Le métro ouvert de nuit comme de jour est de temps à autre testé sur certaines lignes lors d’événements internationaux ou de fêtes nationales. On a pu emprunter le métro nocturne lors des Jeux Olympiques de Paris, au Nouvel An ou à la Fête de la musique. Toutefois, les études menées montrent qu’un service 24 heures sur 24 entraînerait des coûts d’exploitation élevés et risquerait d’affecter la qualité du réseau à long terme. Voilà pourquoi il est si rare d’emprunter les voies souterraines durant la nuit !

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Image à la une : Métro parisien © lorabarra, Adobe Stock

