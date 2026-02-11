Visite avec les Yamakasi, découverte de l’art du Vitrail… avec les Guides en Scène, découvrez des lieux méconnus et insolites

En partenariat avec Tourisme Seine Essonne

Après une première édition qui a fait sensation en 2025, Les Guides en Scène sont de retour ! Rendez-vous le 21 février 2026, à l’occasion de la Journée internationale des guides, pour une deuxième édition pleine de découvertes. Imaginée par l’Office de Tourisme Grand Paris Sud, cette journée événementielle lance officiellement la saison des visites guidées printemps/été 2026. Le concept, lui, ne change pas : mettre les guides à l’honneur, leur donner la parole et proposer des parcours thématiques qui sortent des sentiers battus. En piste pour le programme plus qu’alléchant de cette 2ème édition !

Des visites qui sortent des sentiers battus

À l’occasion de la manifestation « Les Guides en Scène », l’Office de Tourisme Grand Paris Sud vous invite à découvrir ou redécouvrir le parc de sculptures de la Faisanderie de Sénart, habituellement fermé au public. Ce site exceptionnel abrite 19 sculptures contemporaines monumentales, réalisées par des artistes venus du monde entier, dans les années 70. Guidés par Guenaël, guide-conférencier et plasticien, vous partirez pour une découverte intimiste de ces œuvres cachées au cœur de la forêt, à la rencontre des sculpteurs qui les ont imaginées. L’expérience peut se prolonger l’après-midi à 14h30, avec un atelier d’initiation aux arts plastiques animé par Guenaël, pour approfondir vos connaissances ou vous lancer vous-même dans la création. Attention, places limitées : 15 participants seulement pour l’atelier.

Découvertes urbaines avec les Yamakasi

À Évry-Courcouronnes, la ville se révèle sous un autre angle… et si ses immeubles devenaient vos nouveaux terrains de jeu ? Avec Salina, votre guide-conférencière, et l’un des fondateurs de l’Art du Déplacement, vous ne regarderez plus jamais la ville de la même manière. Marchez, sautez, rêvez : découvrez Évry comme vous ne l’avez jamais vue ! Au fil de votre promenade, vous explorerez l’histoire de la ville nouvelle, ses secrets, mais aussi les lieux emblématiques qui ont vu naître le mouvement Yamakasi, immortalisé dans le film « Yamakasi » (2001). Et surtout, gardez les yeux grands ouverts… car il n’est pas impossible qu’au détour d’un square ou d’un toit, vous surpreniez ces acrobates en plein saut, défiant la gravité et donnant vie à la ville sous vos yeux.

Entrez dans la lumière à Lieusaint

À Lieusaint, laissez-vous guider par Laura, votre conférencière, pour une plongée dans l’art du vitrail. La visite (à 14h30 et à 16h) commence par un moment d’observation attentif à l’église Saint-Quintien, datant de 1946 : chaque verre coloré raconte une histoire, chaque motif recèle un sens profond, un décor, un message à déchiffrer. Pendant une trentaine de minutes, vous apprendrez à lire ces “livres de verre”, à comprendre les techniques, les gestes et l’émotion qui se cachent derrière ces œuvres lumineuses. Puis, place à la pratique : dans un atelier créatif et convivial, vous pourrez manipuler des verres colorés sur un support papier plastique épais, jouer avec la lumière et les formes, et vous initier à l’art du vitrail comme un véritable artisan du XXᵉ siècle. La guide expliquera également les techniques traditionnelles utilisées dans le vitrail. Chaque participant repartira avec sa création, souvenir tangible de cette expérience où couleur, savoir-faire et partage se rencontrent pour éveiller vos sens.

Corbeil-Essonnes au temps des grands moulins

Le samedi 21 février 2026 (à 10h30, à 14h30 et à 16h), Corbeil-Essonnes vous invite à remonter le temps… au XIXᵉ siècle, lorsque ses grands moulins rythmaient la vie le long de la Seine. Avec Edwige, votre guide-conférencière et meunière d’un jour, vous plongerez dans cette épopée industrielle fascinante, où la meunerie façonnait le quotidien et l’économie de la ville. Vous découvrirez l’imposante minoterie des Grands Moulins, construite en 1893 par l’architecte Paul Friésé, témoin majestueux de cette époque (visite extérieure, aux abords du moulin). Au fil des rues étroites, aux noms encore porteurs d’histoire, le long de la Seine et de l’Essonne, du Port aux Boulangers… Edwige vous contera les secrets et anecdotes d’une ville en pleine effervescence industrielle, où farine, eau et moulin à vent s’entremêlaient pour créer un véritable patrimoine vivant.

Avec cette deuxième édition des Guides en Scène, l’Office de Tourisme Grand Paris Sud confirme sa volonté de proposer un patrimoine vivant, accessible et créatif, où la visite devient une expérience à part entière. Alors notez dans votre agenda, le 21 février, les guides montent de nouveau sur scène… et le public est invité à les suivre, pas à pas, dans les coulisses du territoire.

