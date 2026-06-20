Comedy Club, cours de danse, cinéma en plein air… Une guinguette s’installe devant la gare Montparnasse

Jusqu’au 19 juillet 2026, une toute nouvelle guinguette s’installe sur le parvis de la gare Montparnasse. Au programme, des cours de danse, des projections en plein air ou des DJ sets, ainsi que des stands de nourriture, des bars et des espaces de détente avec transats.

Une guinguette au pied de la tour

Depuis le 10 juin 2026, le parvis de la gare Montparnasse s’est transformé en une guinguette éphémère. Durant plus d’un mois, Parisiens et voyageurs pourront faire escale dans ce petit village mêlant quotidiennement les événements culturels, gastronomiques et festifs. Accessible à tous, ce nouveau lieu s’ouvre au pied de la tour avant le lancement des travaux de réaménagement du site, qui devraient durer une dizaine d’années.

Danse, projections ou blind tests

Cette nouvelle guinguette, ouverte toute la semaine de 11h à 22h, vous propose toute une diversité d’activités : au programme, blind tests, initiation à la danse, comedy club, projections de courts-métrages en plein air et DJ sets jusqu’à la nuit tombée. D’aspect, elle ressemble moins à ces lieux estivaux que l’on peut voir germer au bord de l’eau, mais davantage à un petit village composés de cabanes à la manière des marchés de Noël.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Guinguette de Montparnasse (@la_guinguette_de_montparnasse)

Par ailleurs, des bars et stands de nourriture sont installés sur place avec une variété de spécialités : cafés, crêpes, churros, pâtisseries, barbapapas, tapas ou cocktails, mais aussi des kebabs, plats coréens ou créoles. Chaque journée varie entre animations culturelles et lieux de détente pour convenir autant aux familles, aux bandes d’amis qu’aux collègues tout juste sortis du travail. Une partie du parvis est d’ailleurs réservée pour les transats et parasols.

Que faire tout autour ? Si par la même occasion, vous souhaitez découvrir le quartier de Montparnasse, il y a de quoi faire ! Bien sûr, vous pouvez aller dîner dans l’une des brasseries mythiques du boulevard de Montparnasse, comme Le Dôme ou La Coupole, ou bien boire un verre dans l’un des nombreux bars de la rue de la Gaîté. Par ailleurs, il est possible de faire un tour du côté du cimetière du Montparnasse, au musée Bourdelle (visite gratuite des collections permanentes), à l’Espace Frans Krajcberg ou l’Institut Giacometti. pour voyager dans le Paris des avant-gardes. Guinguette de Montparnasse

Parvis de la gare

Place Raoul Dautry, 75015 Paris

Jusqu’au 19 juillet 2026

Tous les jours, 11h-22h À lire également : Le Studio Raspail, salle classée des Années folles, vient de rouvrir ses portes à Montparnasse Image à la une : © Guinguette de Montparnasse