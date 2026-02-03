« C’était un rond-point, c’est devenu une place » : cette place parisienne est plus verte et plus piétonne

Considérée comme la “petite sœur” de la place de la République, elle est connue dans la capitale pour abriter une fontaine autour de laquelle veillent huit lions majestueux en bronze. Au fil de son existence, cet emplacement a expérimenté différentes dénominations, allant du simple rond-point champêtre dominé par la barrière de Reuilly à celui d’un général, héros des guerres napoléoniennes et de la défense du château de Vincennes.

20 mois de travaux et un investissement de 9,5 millions d’euros

“C’était un rond-point, c’est devenu une place. Une place, c’est un endroit où on peut se promener, lâcher la main des enfants, où les personnes à mobilité réduite peuvent circuler”. Ces mots étaient ceux d’Anne Hidalgo ce samedi 31 janvier, lors de l’inauguration du nouvel aménagement de la place Félix-Eboué, dans le 12ème arrondissement. Après un an et demi de travaux, la place est enfin prête à recevoir les habitants du quartier et les visiteurs dans un cadre piéton et végétalisé de 4.000 m², aménagé autour de sa célèbre fontaine aux lions, avec des espaces de circulation séparés et sécurisés.

Grande réduction de la place de la voiture, accroissement et sécurisation des espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes, végétalisation… Cette nouvelle place porte toutes les marques de la vision défendue par la municipalité sortante en matière de transformation de l’espace public. Avant les travaux, une grande concertation s’était tenue entre le 5 octobre et le 5 décembre 2022, pour permettre aux riverains, usagers, commerçants et associations de contribuer à l’évolution de la place.

Un 12ème arrondissement en profonde mutation

Il faut dire que, avant les travaux, l’endroit était connu pour être un réel déséquilibre entre les usages de la place, un lieu de passage ou de transit qui intégrait peu d’espaces de détente, de vie ou de partage. Peu d’espaces étaient en effet dédiés aux piétons, avec des conflits d’usages avec les pistes cyclables sur trottoirs. Les commerces et services étaient nombreux, mais situés dans un espace peu favorable à cause des difficultés à traverser la place et des aires piétonnes de faibles dimensions. Enfin, l’espace public était décrié pour être pauvre en végétation, ce qui ne contribuait pas à l’adaptation au réchauffement climatique.

Après 20 mois de travaux et un investissement de 9,5 millions d’euros, la place Félix Eboué transformée a été inaugurée avec les habitants, petits comme grands, en présence notamment de la Fanfare Poil O’Brass Band. Pour la Ville de Paris, cette réalisation vient s’inscrire dans l’important projet de réaménagement du 12ème arrondissement mené depuis quelques années. Outre la plantation de 66 arbres aux rues Abel, Michel Chasles et Parrot, on peut également noter l’aménagement de la rue des Jardiniers, avec des trottoirs élargis, 11 arbres supplémentaires et de nouvelles bandes végétales pour apporter de la fraîcheur en été, la création du jardin Régine Deforges, venant transformer une ancienne cour d’école minérale en un jardin ouvert et convivial, ou encore la transformation de la porte de Vincennes avec un nouvel équipement sportif comprenant un dojo, une salle de fitness, une salle de boxe et un mur d’escalade extérieur.

