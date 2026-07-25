Tour de France 2026 : Insta360 réunit 200 cyclistes jusqu’aux Champs-Élysées

En partenariat avec Insta360

Et si, le temps d’une matinée, vous vous glissiez dans la peau d’un coureur du Tour de France ? À l’occasion de l’arrivée de la Grande Boucle à Paris, Insta360, marque spécialisée dans les caméras d’action et les prises de vue immersives, organise « Vibrez en Jaune ». Du 24 au 26 juillet 2026, cet événement mêlant vélo et création de contenu culminera avec une grande sortie collective réunissant 200 cyclistes jusqu’aux Champs-Élysées.

Un pop-up dédié au vélo

Pendant trois jours, les amateurs de cyclisme ont rendez-vous au 13, rue du Pont-Louis-Philippe, dans le 4e arrondissement. Placé sous le thème « Think Bold, Ride Bold », le pop-up « Vibrez en Jaune » entend prolonger l’effervescence du Tour de France en mêlant pratique du vélo, exploration urbaine et création d’images. Accessible gratuitement et sans inscription, il permettra de découvrir les différentes caméras Insta360 et de tester quelques-unes de leurs fonctionnalités.

Des ateliers « Cycle & Create » seront notamment proposés pour apprendre à réaliser des vidéos immersives à vélo, en vue subjective ou en mode mains libres. Les participants pourront par exemple découvrir comment fixer correctement une caméra sur leur vélo ou leur équipement, choisir le bon angle pour filmer une descente, suivre un autre cycliste sans perdre en stabilité ou encore monter rapidement une courte vidéo à partager sur les réseaux sociaux. L’idée n’est donc pas seulement de repartir avec de jolies images, mais aussi de découvrir de nouvelles façons de raconter ses balades, ses trajets quotidiens ou ses aventures un peu plus sportives. Les participants à la sortie du dimanche pourront également récupérer sur place un maillot jaune Insta360 spécialement imaginé pour l’événement.

90 kilomètres en peloton

Le grand départ sera donné le dimanche 26 juillet depuis Versailles, quelques heures avant l’arrivée du Tour de France à Paris. En partenariat avec le Peloton Cycling Club, 200 participants s’élanceront pour un parcours d’environ 90 kilomètres inspiré des traditionnelles arrivées parisiennes de la Grande Boucle, avec une arrivée annoncée sur les Champs-Élysées. De quoi goûter à l’énergie d’un véritable peloton quelques heures avant le passage des cyclistes professionnels, sans la pression de devoir viser le maillot jaune au classement général ! Nous voilà soulagés !

Pour que la sortie reste accessible au plus grand nombre, les cyclistes seront répartis en petits groupes de 20 à 25 personnes, selon quatre niveaux allant de « Mild » (découverte) à « Spicy » (expert). Une sélection d’entre eux sera équipée de caméras Insta360 afin de filmer l’itinéraire depuis différents points de vue. Toutes ces images seront ensuite réunies dans un récit collectif, composé à partir des souvenirs et des sensations des participants.

Pour plus de détails, visitez : http://www.insta360.com

Une arrivée très festive

Après l’effort : le réconfort. Une fois la ligne d’arrivée franchie, tout le monde se retrouvera au pop-up pour assister ensemble à l’ultime étape du Tour de France, retransmise sur écran géant. Cette année, les coureurs du Tour de France parcourront 132,5 kilomètres entre Thoiry et Paris, avant de retrouver le célèbre circuit des Champs-Élysées. Une arrivée toujours très attendue, qui devrait de nouveau rassembler une foule impressionnante le long des barrières.

DJ set, rafraîchissements et cocktail prolongeront la journée dans une ambiance conviviale et détendue. Un tirage au sort permettra également de remporter plusieurs cadeaux, dont une caméra Insta360 GO Ultra en édition Tadej Pogačar et un maillot dédicacé par le champion slovène. Une manière joyeuse et festive de célébrer le vélo sous toutes ses formes, et de mettre en pratique le mot d’ordre « Think Bold, Ride Bold », en transformant une simple sortie à vélo en aventure collective à filmer et à partager.

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Vibrez en Jaune par Insta360

Du 24 au 26 juillet 2026

13 rue du Pont-Louis-Philippe, Paris 4e

Pop-up gratuit et accessible sans inscription

Sortie cycliste le dimanche 26 juillet, sur inscription

Image en Une : Près de 200 cyclistes participeront à la sortie « Vibrez en Jaune » organisée par Insta360 à Paris. © Insta360

Mélina Hoffmann