Jardins, jardin : le festival sur l’art paysager revient cette semaine au parc de la villa Windsor

Au sein du bois de Boulogne, le parc de la villa Windsor accueille une nouvelle fois le festival Jardins, jardin dédié à l’art paysager. Pour cette 20e édition qui se tient du 28 au 31 mai 2026, des jardiniers, pépiniéristes et designers vous invitent à réfléchir autour de la biodiversité, découvrir leurs créations végétales et apprendre des astuces de jardinage.

Les 20 ans d’un festival vert

Cette édition 2026 marquera les 20 ans du festival Jardins, jardin. Depuis ses débuts, l’événement rassemble des professionnels du jardin et du design pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux, l’initier à l’art paysager et partager des astuces autour du jardinage. Installé autour de la villa Windsor, hôtel particulier du bois de Boulogne, ce rendez-vous annuel est l’occasion d’une jolie promenade dans le parc métamorphosé par différents jardins à thèmes.

Ateliers, conférences et rencontres

Ouvert aux grands et aux petits, aux initiés et aux curieux, Jardins, jardin dévoile un ensemble de créations paysagères inédites, réalisées pour ces quatre jours par des paysagistes, designers, pépiniéristes et artisans du vivant. Présents sur place, ils pourront échanger avec vous sur leurs activités et leurs réalisations. Une exploration au sein de la nature qui permet de l’approcher de mille et une manières, en veillant à respecter ses besoins.

Pour mieux comprendre la biodiversité qui dynamise notre monde, le festival prévoit un ensemble de conférences, tables rondes, ateliers de jardinage et animations qui ponctueront chaque journée. La Fédération BioGée, réunissant des spécialistes des sciences du vivant, sera également présente pour cette édition. L’occasion d’évoquer les problématiques liées au climat, à la gestion de l’eau, aux matériaux durables ou au dialogue avec la vie urbaine, afin de s’accorder sur une chose : la nature n’est pas opposée à la ville, elle est partout.

Un grand jardin pédagogique

Le festival Jardins, Jardin a aussi été pensé pour un public qui a la main verte. Aménagé comme un jardin pédagogique de 100 m2, il permet de s’inspirer de créations ou d’obtenir des conseils de jardinage, que l’on ait un petit balcon, une terrasse ou un espace de verdure. Les exposants pourront en effet répondre à vos questions selon l’endroit où vous vivez et les plantes que vous souhaitez cultiver. Arrosage, exposition, terreau… c’est le moment d’en apprendre davantage !

Parc de la villa Windsor

4 route du Champ-d’Entraînement, Bois de Boulogne, Paris

Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026

Tarif : 15 € (tarif réduit : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans) À lire également : Ces jardins flottants entre Paris et Lille semblent sortis d’un autre monde Image à la une : © Eric d’Herouville / Ville de Paris