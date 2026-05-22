Ces jardins flottants entre Paris et Lille semblent sortis d’un autre monde

À mi-chemin entre Paris et Lille, se cachent des jardins flottants dans un dédale d’îlots et de canaux : les hortillonnages d’Amiens. Un joyau du patrimoine vert, qui devient chaque été un musée à ciel ouvert avec le Festival international de jardins. Pour cette 17e édition, du 22 mai au 11 octobre 2026, 49 œuvres artistiques ou végétales sont à découvrir, en barque ou à pied, alors suivez le guide !

Des jardins flottants chargés d’histoire

On pourrait presque parler de petite « Venise maraîchère« . Les hortillonnages d’Amiens sont en effet des centaines de jardins posés sur des îlots, reliés entre eux par 65 km de canaux, accessibles en barque. Un système né au Moyen-Âge, presque par accident : la montée des eaux due aux moulins a noyé les terres, les paysans ont rehaussé leurs parcelles pour les sauver, et ils ont fini par cultiver des îles. Pendant des siècles, les maraîchers de la ville, appelés les hortillons, descendaient la Somme chargés de légumes jusqu’au marché sur l’eau au pied de la cathédrale.

Le site a failli disparaître sous une rocade dans les années 1970 avant qu’une association de passionnés ne le sauve. Heureusement, car il n’existe rien de comparable en France…

Un musée à ciel ouvert le temps du festival

Chaque été, le Festival international de jardins investit les hortillonnages en invitant des artistes, dont les installer jouent souvent avec l’histoire du lieu. C’est le cas par exemple d’Art-i-choke, de Niels Albers : la légende locale veut que la cathédrale d’Amiens ait été bâtie sur un champ d’artichauts offert par un hortillon au Moyen-Âge, sauf que l’artichaut n’est arrivé en France qu’au XVIe siècle, 300 ans après la construction de la cathédrale… Fake news médiévale ! L’artiste s’inspire donc de la forme de la plante pour créer une jolie cabane en bois sur l’une des plus petites îles de l’étang.

À quelques coups de rame de là, SÈVES de Meaghan Matthews pose à la surface de l’eau une série de formes organiques en verre soufflé : des bulles qui semblent respirer avec le paysage, apparaissant progressivement au détour d’un reflet ou d’un mouvement de lumière.

Et puis il y a Un grand ensemble grimpant, de Jan Kopp : une architecture de treillis entièrement construite à partir d’objets recyclés collectés auprès des habitants d’Amiens. Tringles à rideaux, cannes à pêche, rames, manches à outils, bambous… sur lesquels poussent haricots, pois et courges. Chaque objet vient d’un grenier ou d’un garage, potentiellement porteur d’une histoire.

En 2024, le festival a reçu le premier prix européen du meilleur concept et design d’un parc ou jardin contemporain. En s’y promenant, on comprend pourquoi…

Comment découvrir les hortillonnages cet été ?

La plus mémorable est de louer une barque électrique au Port à Fumier de Camon (à partir de 28€), pour 2h30 de navigation sur l’étang de Clermont, à slalomer entre les îlots à son rythme, accoster, repartir. L’autre, entièrement gratuite, est un parcours à pied de l’Île aux Fagots, à 10 minutes de la gare d’Amiens, pour 1h de déambulation dans un autre ensemble d’installations. Les deux se complètent sans se ressembler, et permettent de passer une journée hors du temps, à la fois si proche et loin des tracas de la ville…

Festival international de jardins | Hortillonnages Amiens — 17e édition

Du 22 mai au 11 octobre 2026

Du mercredi au dimanche en mai-juin et septembre-octobre / mardi au dimanche en juillet-août. Ouvert les 25 mai, 14 juillet et 15 août.

Parcours en barque — Étang de Clermont (Camon)

Port à Fumier, 35 rue Roger Allou 80450 Camon

En semaine : 13h-19h / Week-end : 10h-19h

Tarifs : 28€ pour 1-2 personnes / 40€ pour 3-4 personnes / 49€ pour 5-6 personnes

Visite guidée tous les dimanches de juillet-août à 16h45 (18€/pers., 12€ pour les moins de 16 ans, sur réservation)

Réservation conseillée sur le site Art et Jardins

Renseignements : 06 78 53 55 92

Parcours à pied — Île aux Fagots

43 chemin de halage, 80000 Amiens (accès aussi par la passerelle “L’Hortillonne”, 141 rue de Verdun)

Gratuit, accès libre de 13h à 18h30

Visite guidée gratuite tous les samedis de juillet-août à 16h45