Les Ardentes ont fêté leurs 20 ans avec une édition record

Direction Rocourt, aux portes de Liège, où Les Ardentes ont soufflé leurs 20 bougies avec un bilan record : environ 270 000 entrées cumulées. Du 2 au 5 juillet 2026, l’un des plus grands festivals hip-hop, rap et musiques urbaines d’Europe n’a pas fait les choses à moitié pour son anniversaire : plus de 120 artistes, une foule enflammée, et un site de 25 hectares. Bilan de cette 20e édition record.

Un anniversaire qui bat tous les records d’affluence

Il fallait bien ça pour marquer le coup. Le bilan officiel annonce environ 270 000 entrées cumulées sur les quatre jours, un chiffre qui dépasse largement les 245 000 visiteurs de l’édition 2025. Il semblerait que le festival batte un nouveau record, année après année. Le site, taillé pour absorber jusqu’à 50 000 festivaliers par jour, a prouvé qu’il pouvait absorber l’un des plus grands rendez-vous musicaux du continent.

On y venait de Liège, de Bruxelles, de Charleroi, du Luxembourg, de la France, des Pays-Bas et même d’Allemagne, si ce n’est de plus loin encore. Quatre jours, quatre soirées, un même rituel bien rodé : arrivée en début d’après-midi pour les plus vaillants, premiers sets qui réchauffent l’ambiance, et têtes d’affiche qui embrasent la scène principale jusqu’à 2h du matin.

Plus de 120 artistes pour une affiche éclectique

Chaque soirée avait sa tête d’affiche : Playboi Carti pour ouvrir le bal le jeudi, suivi de Niska et Theodora ; Black Eyed Peas et Aya Nakamura le vendredi ; Future et Holy Priest le samedi ; et Damso, PLK et Charlotte de Witte pour clôturer le dimanche en beauté. Autour d’eux, un casting pensé pour couvrir tout le spectre des musiques urbaines avec La Fouine, Future, Miki, Rilès, Sniper, Kalash Criminel, Georgio, Genezio, Jolagreen23, Folie’s ou encore EsDeeKid, dans un joyeux mélange de rap, pop urbaine, hyperpop, afro, drill, jusqu’à la techno.

La journée du samedi a également été marquée par l’annulation de Booba, annoncée moins de 24h avant l’heure de son passage. Mais la programmation massive était de taille pour absorber la déception, et surtout de quoi confirmer l’identité que le festival cultive depuis 2018.

Rocourt, désormais bien plus qu’un simple terrain d’accueil

À une dizaine de kilomètres au nord du centre-ville de Liège, l’ancien hippodrome de Rocourt a une nouvelle fois joué son rôle à la perfection : quatre scènes, une circulation pensée pour la masse et un espace camping pour se ressourcer avant de repartir festoyer. Depuis son installation ici en 2022, le festival a décuplé sa capacité d’accueil et pourrait bien y rester durablement.

La Ville de Liège et la Société wallonne du Logement, propriétaire du site, seraient en effet sur le point de finaliser un accord réservant le bail aux Ardentes : aucun autre festival ne pourra y être organisé. De quoi sécuriser l’avenir des Ardentes à Rocourt, et ce pour longtemps.

Vingt ans après ses débuts électro-rock dans le Parc Reine Astrid et les Halles des Foires de Coronmeuse, Les Ardentes ne sont plus un simple rendez-vous liégeois : c’est devenu l’un des grands marqueurs européens des musiques urbaines. Cette édition anniversaire restera un tournant, et le rendez-vous est déjà pris pour 2027 !