Les 3 festivals gratuits du Parc floral de Paris à ne pas manquer durant l’été

Durant l’été, trois festivals musicaux investiront le Parc floral, au cœur du bois de Boulogne. Concerts de Jazz, musique classique et spectacles familiaux seront organisés en plein air jusqu’au 6 septembre 2026. Et si l’entrée dans le parc parisien est payante, l’ensemble des événements est ensuite entièrement gratuit pour tout le monde ! Paris Jazz Festival

Les festivals du Parc floral de Paris reprennent place dans les espaces verts du bois de Boulogne. Parmi eux, le Paris Jazz Festival, lancé depuis 1994 pour les amoureux du jazz. Ainsi, durant tout l’été, plusieurs concerts en plein air seront donnés par des artistes de renommée internationale et des talents émergents. Et pour cette année 2026, différents genres seront au programme : jazz moderne, créations hybrides, musiques du monde ou expérimentales.

Les prochaines dates sont les suivantes : le samedi 18 juillet, vous pourrez écouter la chanteuse de jazz suisse Lea Maria Fries dès 16h dans le parc. Il faudra ensuite attendre le 15 août pour voir jouer Salomé Gasselin, figure phare de la nouvelle génération qui a l’originalité de jouer de la viole de gambe. Ensuite, le dimanche 23 août, ce sera au tour du jeune quartet parisien AMG de se produire sur scène, suivi de la chanteuse de jazz Célia Kameni le samedi 29 août et de la rencontre de Kyoto Jazz Massive avec Echoes of a New Dawn Orchestra le dimanche 6 septembre, jour de clôture du festival.

Classique au Vert

Chaque week-end jusqu’au tout début du mois de septembre, le festival Classique au Vert vous convie depuis 1993 à découvrir des œuvres du répertoire classique en plein cœur du Parc floral. Sur des scènes en plein air, vous pourrez plonger dans l’univers de François Couperin dès le dimanche 19 juillet 2026 avec la gambiste Salomé Gasselin et la claveciniste Justin Taylor. Le programme se poursuit le dimanche 16 août avec des concertos pour violons de Bach, Vivaldi et Telemann interprétés par l’Ensemble Diderot.

Ensuite, le dimanche 22 août, le quatuor à cordes suédo-norvégien Opus13 Quartet interprètera « La Jeune Fille et la Mort » de Franz Schubert et le Quatuor n°2 en la mineur op. 13 de Felix Mendelssohn. Pour le dimanche 30 août, ce sera la pianiste Vanessa Wagner qui interprètera plusieurs oeuvres du célèbre compositeur Philipp Glass, et le 5 septembre, le festival se terminera avec l’Orchestre de Chambre de Paris.

Les Pestacles

Pour écouter de la musique en famille, le festival Pestacles vous invite tous les mercredis à assister à des concerts gratuits variant entre chanson française, slam ou techno. Mercredi 22 juillet après-midi, la compagnie Une Chanson Tonton vous contera des fables mises en musique. Le 19 août, ce sera la Compagnie des Xylophages qui proposera un spectacle musical, tandis que le 26 août et le 2 septembre, le jazz se mêlera à la folk ou au swing avec les Harmattan Brothers, puis Paolo Conti et Lou Richard. L’occasion de faire aimer la musique aux plus petits en pleine nature !

Festivals du Parc floral

1 route de l’artillerie, Paris 12e, Paris 12e

Jusqu’au 6 septembre 2026

Entrée du parc : 2,80 € / TR 1,60 €

À lire également : Expédition, concerts, étoiles : l’été 2026 va être inoubliable à Vulcania

Image à la une : © Orchestre de chambre de Paris