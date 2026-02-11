“Ma première fois à l’opéra”, le bon plan pour découvrir l’art lyrique en famille

Pouvoir compter sur l’Opéra Garnier et l’Opéra Bastille, lorsque l’on vit à Paris et que l’on est passionné d’art lyrique, est forcément une chance. Mais qu’en est-il de ceux qui n’habitent pas forcément tout près ou qui n’ont pas les moyens d’aller à l’opéra ? C’est pour répondre à ces problématiques que l’Opéra national de Paris a mis en place une opération pour faire découvrir cet univers à une nouvelle, et parfois jeune, audience.

Une offre à petit prix et maline pour les familles

Démocratiser l’art lyrique est une des missions de l’Opéra de Paris. C’est ainsi qu’une opération a justement été entreprise pour y parvenir. Son nom ? “Ma première fois à l’opéra”. Quatre fois par saison, pour deux opéras et deux ballets, l’Opéra ouvre ses portes à des novices en proposant des places à tarif réduit pour les familles qui n’ont jamais mis un pied au Palais Garnier ou à Bastille. Le dimanche 8 février, 280 personnes, dont une majorité d’enfants, ont par exemple franchi le pas, en assistant à une représentation d’Un bal masqué, de Giuseppe Verdi.

Proposées au tarif avantageux de 25 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants, ce sont jusqu’à six places qui peuvent être réservées par foyer, soit un peu moins de la moitié de la salle réservée à ce public particulier. Outre cette limite de six places par foyer, il faut remplir certaines conditions pour profiter de cette offre : qu’aucun membre de la famille n’ait assisté à une représentation à l’Opéra national de Paris dans les grandes salles de l’Opéra Bastille et du Palais Garnier et que la famille soit constituée d’au moins 1 adulte et 1 enfant (entre 8 et 18 ans à la date de la représentation).

L’opéra ouvre ses portes à un public novice

Lors de la saison 2025/2026, les ballets Notre-Dame de Paris et Roméo et Juliette et les opéras Un bal masqué et La Cenerentola étaient à l’honneur de cette opération. Pour cette dernière œuvre, la représentation est d’ores et déjà prévue pour le dimanche 14 juin à 14h30 à l’opéra Garnier. Les inscriptions sont ouvertes, alors ne tardez pas pour vivre une expérience unique dans un lieu emblématique de Paris (avant qu’il ne ferme ses portes). Une expérience qui ne se limite pas seulement à assister à un opéra, puisque l’opération offre également à ces néophytes un tour en coulisses, pour découvrir l’envers du décor.

Dans cette démarche de démocratiser l’art lyrique, l’Opéra national de Paris a également mis en place, depuis un certain temps, les fameuses “Bourses aux billets”. De plus en plus de salles de spectacle proposent leur propre bourse aux billets pour offrir la possibilité aux spectateurs d’acheter et de revendre leurs places dans un cadre légal et sécurisé. Seule condition : avoir acheté ses places directement sur le site. La procédure est très simple puisqu’il suffit de se connecter à son espace personnel, de sélectionner les billets que l’on souhaite céder et de fixer le prix de revente, dans la limite de la valeur faciale. Une fois les places achetées, le vendeur est remboursé sur la carte de crédit ayant servi au paiement. Et l’acheteur peut quant à lui profiter d’une représentation de qualité à prix intéressant.

Image à la une : Opéra Garnier © Adobe Stock