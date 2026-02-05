Célibataire à la Saint-Valentin ? Voici nos 7 plans préférés à Paris

Impossible d’y échapper : le 14 février, c’est LE jour où on célèbre l’amour. On vous a d’ailleurs préparé une sélection d’idées de cadeaux et sorties à Paris si vous manquez d’inspiration. Mais l’amour, ça peut aussi se fêter en solo ou entre amis, et la Saint-Valentin peut être l’occasion de provoquer de jolies rencontres. On vous a donc sélectionné sept bons plans pour passer une soirée de Saint-Valentin quand on est célibataire à Paris… que tous les couples vous envieront !

1. Le date le plus mignon (et poilu) de Paris

Voilà une soirée qui bouscule les codes du dating classique. Pour la première fois à Paris, une soirée de rencontres est pensée spécialement pour les célibataires… et leurs chiens ! Au programme : discussions guidées par un psychologue de couple et un comportementaliste canin, activités ludiques, moments d’échange, matchs, surprises et cadeaux. Le tout dans une ambiance conviviale et ultra dog-friendly. Cerise sur la truffe : buffet sucré-salé et bar avec ou sans alcool, bar à eau, friandises et même dégustations individuelles pour les toutous, garderie avec massages canins, animations éducatives, sans oublier la photo souvenir pour immortaliser la rencontre (amoureuse ou non). « Ici, tout le monde est bienvenu ! L’amour n’a pas d’étiquette, juste un cœur et des poils.« nous dit PlayDogs, l’application mobile collaborative et gratuite pour trouver tous les lieux qui acceptent les chiens, à l’origine de cette soirée inédite. Attention, les places sont limitées !

Soirée Dog Dating

25 rue du Jour, Paris 1er

De 17h à 20h30

Tarif : 39,90 €.

2. Oublier la Saint-Valentin dans une Murder Party géante

Autre ambiance à Boom Boom Villette avec la plus grosse murder party du moment : « Mariage Funèbre » ! Si vous préférez les intrigues aux fleurs et les rebondissements aux chocolats : c’est là que ça se passera le 14 février, de 20h à 00h. Après un premier succès, l’équipe du Lip-sync Challenge revient avec une enquête totalement inédite qui nous plongera dans une ambiance fin des années 90, dans une cérémonie de mariage qui tourne au drame. Enfilez vos plus belles tenues de cérémonie et venez enquêter en équipe, fouiller les lieux, interroger les suspects, croiser les indices… et tenter de démasquer le ou la coupable. En bonus : jusqu’à 500 € de lots à gagner (cartes Food Market, parties de fléchettes, consommations…) et DJ set jusqu’au bout de la nuit, pour célébrer l’amour comme il se doit !

Murder Party géante + DJ Set

30 avenue Corentin Cariou, Paris 19e

De 20h à 00h

Tarif : 16,50 € / Groupe (4 personnes) 48,40 €

3. La Sans Valentin à La Felicità : Cupidon contre-attaque

La Felicità a le don d’organiser des soirées mémorables. Et à l’occasion de la fête des amoureux, ce ne sont pas les couples que l’on y célèbrera… mais les cœurs libres. Pour l’occasion, La Felicità transforme son food court XXL du 13e arrondissement en immense terrain de jeu amoureux. Au programme : speed-dating géant gratuit de 16h à 20h, fléchettes version Cupidon, philtres d’amour, puis ambiance festive et DJ set pour faire monter la température. Le tout ouvert à toutes les orientations sexuelles. Que vous veniez dans l’idée de rencontrer quelqu’un ou simplement de vous amuser entre amis et de danser sans pression, cette soirée s’annonce comme l’une des plus décomplexées de la Saint-Valentin… sans Valentin, du coup !

La Sans Valentin : Cupidon contre-attaque

La Felicità – 5 Parvis Alan Turing, Paris 13e

De 16h à 1h30

Entrée gratuite mais sur réservation pour le speed-dating (de 16h à 20h).

4. Films d’amour & pop-corn au Grand Rex

Ce n’est pas simplement une soirée mais une journée entière que le plus beau cinéma du monde consacrera à l’amour pour la Saint-Valentin. Le top départ de cet événement exceptionnel sera donné dès 15h15 avec le film L’Amour Ouf, projeté en salle classique. Mais vous aurez en réalité l’embarras du choix puisque plusieurs salles seront consacrées à ces grands classiques et romances iconiques, dont la nouvelle salle premium du Grand Rex : la superbe salle Infinite, avec son écran Real-D Ultimate et ses fauteuils ultra-confortables. Pretty Woman, La La Land, Love Actually, Moulin Rouge!, Quand Harry rencontre Sally, Romeo + Juliette, A Star Is Born, Coup de foudre à Notting Hill… : du love sur grand écran à savourer en solo, entre amis et pourquoi pas avec votre crush.

Soirée Sans Valentin au Grand Rex

1 boulevard Poissonnière, Paris 2e.

Dès 15h15.

Tarif unique : 10€

Tarif duo : 8€ la place

5. Virée shopping à La Vallée Village

Et si, pour la Saint-Valentin, on se faisait plaisir à nous ? En solo ou entre amies, direction La Vallée Village, à 40 min de Paris, pour faire le plein de bonnes affaires dans l’une des 110 enseignes de luxe et de prêt-à-porter qui proposent leurs collections précédentes avec des réductions pouvant aller jusqu’à 60% ! Burberry, Sandro, Kenzo, Maje, Lacoste, Longchamp, Birkenstock et bien d’autres : on adore aller dénicher des pépites dans ce temple de la mode à ciel ouvert. Surtout depuis l’ouverture de l’espace VIP de 300m², véritable cocon dédié à l’art du Personal Shopping, et accessible gratuitement. On en profite aussi bien volontiers pour s’offrir une pause gourmande dans un café Pierre Hermé ou Ralph Lauren, et pourquoi pas un déjeuner au restaurant Menu Palais. En plus, à l’occasion de la Saint-Valentin, La Vallée Village lance un grand jeu concours pour tenter de gagner une montre Cartier d’une valeur maximale de 10 000 € à choisir chez Watchfinder & Co. ! Pour participer, il suffit d’effectuer 500 € minimum entre le 31 janvier et le 12 février 2026. Un cadeau de Saint-Valentin qui ne serait pas pour nous déplaire !

La Vallée Village

3 Cours de la Garonne

77700 Serris

6. Une Saint-Valentin arty au Musée Rodin

Il en faut pour tous les goûts, et ça tombe bien car la Saint-Valentin se vit aussi au musée. Le 14 février, à la tombée de la nuit, le Musée Rodin ouvrira exceptionnellement ses portes pour une Soirée Love devenue culte, où art, musique et émotions s’entremêleront dans une ambiance feutrée et poétique. Autour du mythique Baiser de Rodin, champagne, lumière tamisée et déambulation nocturne transformeront le musée en véritable scène romantique. L’édition 2026 prendra une dimension encore plus intime grâce à l’exposition Rodin. Dessins libres, qui dévoile un visage plus sensuel et spontané du sculpteur, entre esquisses charnelles, corps en mouvement et élégance suggestive. De 19h à 23h30, le parcours se ponctuera de performances théâtrales mettant en scène des couples mythiques (Roméo et Juliette, Francesca et Paolo, Vertumne et Pomone…), d’une initiation au tango, d’un atelier de calligraphie amoureuse, d’un bar éphémère et même d’un studio photo pour immortaliser le moment. Sans oublier les jardins illuminés de guirlandes et de bougies, parfaits pour une promenade nocturne hors du temps.

Soirée Love 2026

Samedi 14 février 2026, de 19h à 23h30 (dernière entrée à 21h30)

Musée Rodin, 77 rue de Varenne 75007 Paris

Tarifs : 27 € (plein), 23 € (adhérents), 15 € (-26 ans UE)

7. La Saint-Valentin version canapé : soirée love & sushis

Et parce qu’on n’est pas obligé de sortir ni de chercher l’amour le soir du 14 février, on vous a aussi déniché le meilleur plan pour une soirée plaid, amour et sushis. En solo ou avec vos potes célibataires, avec ou sans film d’amour au programme, c’est vous qui voyez ! Car, pour l’occasion, Sushi Shop s’associe à Yann Couvreur et à son concept YC Café pour une collaboration exclusive pensée autour du partage, de l’amour et de la gourmandise. Du 9 au 15 février, deux menus spéciaux mêlent créations salées Sushi Shop et dessert inédit imaginé spécialement pour l’événement : une douceur ultra raffinée à base de ganache au yuzu, praliné au sésame noir et enrobage de chocolat noir. Deux formules sont proposées : Duo Love (deux canettes Embrace London, une box gourmet Sushi Shop de 42 pièces, création sucrée YC Café) à 64,90­ €, ou la version Duo Passion, avec bouteille de Prosecco, à 74,90 €.

Sushi Shop x YC Café

Disponible uniquement en livraison avec Uber Eats à partir du lundi 9 février 2026.

Image en Une : Soirée Saint-Valentin au Grand Rex © Le Grand Rex

Mélina Hoffmann