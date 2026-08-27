Reportée, la Marche des Fiertés aura finalement lieu en octobre à Paris

Alors qu’elle était prévue le 27 juin dernier, la Marche des Fiertés de Paris avait été annulée au dernier moment à cause de la canicule. Après plusieurs semaines d’attente, l’Inter-LGBT a annoncé une nouvelle date : l’événement aura lieu le samedi 3 octobre 2026 dans les rues de la capitale.

Une annulation liée à la canicule

Ce 27 juin 2026, Paris aurait dû se remplir des fameux drapeaux arc-en-ciel à l’occasion de la Marche des Fiertés. Mais les organisateurs ne pouvaient pas prévoir que cet été serait caractérisé par un enchaînement d’épisodes caniculaires, avec des températures proches de 40 °C… Aussi, le rassemblement a finalement été annulé au dernier moment à la demande de la Préfecture de police, aux vues de la forte mobilisation des services de secours durant la période.

Cette décision avait également entraîné l’annulation de plusieurs autres grands événements parisiens, comme le festival Solidays. Néanmoins, les organisateurs ne l’ont jamais considéré comme un abandon, mais comme un report. Après s’être rassemblé, l’Inter-LGBT a confirmé, ce jeudi 20 août 2026, que la Marche aurait bien lieu à l’automne. La date du samedi 3 octobre a été fixée pour célébrer la liberté et l’égalité de tous les genres.

Un report en octobre

C’est donc le samedi 3 octobre 2026 que vous pouvez vous vêtir de vous plus beaux arcs-en-ciel. Le cortège débutera sur la place d’Italie, dans le 13e arrondissement de Paris, avec plusieurs prises de parole dès 13h30 et un départ prévu à 14h. La marche empruntera ensuite plusieurs voies, dont l’avenue des Gobelins, la rue Monge, le boulevard Saint-Germain, le pont de Sully et le boulevard Henri-IV, avant de rejoindre la place de la Bastille.

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Le parcours a toutefois été raccourci par rapport à celui envisagé à l’origine. La manifestation devait en effet se poursuivre jusqu’à la place de la République, lieu emblématique des rassemblements politiques et festifs des Parisiens. La Bastille reste toutefois un symbole fort de la ville, où l’on pourra profiter d’un concert à l’arrivée de cette joyeuse parade gratuite et ouverte à tout le monde.

Une célébration engagée

Si le calendrier change, l’engagement de la Marche des Fiertés reste le même. L’événement organisé par l’Inter-LGBT continue à défendre l’égalité des droits, la visibilité des personnes LGBTQIA+ et la lutte contre les discriminations. Un rassemblement qui est toujours nécessaire, à une époque où des valeurs, comme la tolérance et l’altruisme, semblent être remises en cause.

À quelques mois des élections présidentielles, les organisateurs souhaitent mettre l’accent sur l’importance de continuer à défendre des droits qui paraissent parfois acquis. Habituellement associée au mois de juin et au Pride Month, cette Marche automnale sera cette fois l’occasion de se mobiliser collectivement dès la rentrée… avant les chamboulements de 2027.

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