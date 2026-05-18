Un nouvel événement, inspiré du Met Gala débarque en France

Vendredi 12 juin 2026, le Fier Gala fera son entrée en France pour la première fois à l’Opéra Comique de Paris. Inspiré du MET Gala, ce gala caritatif, festif et inclusif vise à sensibiliser un large public à la défense des droits de la communauté LGBTQIA+ et à la lutte contre les discriminations. Montée des marches, concert symphonique pop et DJ set rythmeront cette soirée unique, parrainée par Woodkid et Raya Martigny pour cette première édition.

Un Met Gala français dédié à la communauté LGBTQIA+

Lancé en 1948 par Eleanor Lambert afin de financer le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York, le Met Gala est aujourd’hui considéré comme l’un des événements les plus prestigieux du monde de la mode. À l’origine pensé comme un dîner caritatif, il a pour objectif de lever des fonds pour soutenir le département mode du musée. Cette mission s’est révélée particulièrement efficace, l’événement ayant permis de récolter jusqu’à 42 millions de dollars, un record, lors de l’édition 2026. Le gala accompagne également le lancement de l’exposition annuelle du Costume Institute, dont le thème sert de fil conducteur à la soirée. En 2026, “Fashion is Art”, donnant lieu à des interprétations marquantes, comme Heidi Klum transformée en statue vivante, Madonna portant une robe inspirée de La Tentation de Saint-Antoine. Fragment II de Leonora Carrington, ou encore Emma Chamberlain avec une tenue inspirée du Cri d’Edvard Munch.

Organisé chaque année le premier lundi de mai, le Met Gala rassemble des personnalités majeures du cinéma, de la mode, de la musique et des arts visuels. Il constitue pour les célébrités une occasion unique d’exprimer leur créativité à travers des tenues souvent spectaculaires, largement commentées par les médias et les réseaux sociaux, où l’événement est suivi en direct.

Le Fier Gala, nouveau rendez-vous caritatif en France

Inspiré des grands événements caritatifs internationaux de la mode, le Fier Gala fait son entrée en France en 2026 avec l’ambition de s’imposer comme un rendez-vous majeur. L’événement est à la croisée de la mode et de la musique et est dédié au soutien des associations LGBTQIA+. Pour sa première édition, il mettra en lumière et financera notamment La Fondation Le Refuge, L’Autre Cercle et Les Audacieuses et Les Audacieux. Considéré comme le plus grand gala queer de France, il réunira artistes, personnalités et public autour d’une ambition commune : célébrer la culture LGBTQIA+ tout en contribuant concrètement à la lutte contre les discriminations grâce à la levée de fonds. Créé par Maximilien Marçais Husson et porté par l’association Le Fier Gala, l’événement affirme sa volonté d’allier création artistique, engagement social et visibilité des communautés, en faisant de la culture un levier d’action et de solidarité durable.

Une programmation musicale engagée

Le mois de juin étant celui des fiertés, c’est naturellement le vendredi 12 juin 2026 qu’aura lieu le Fier Gala, réunissant 1 200 spectateurs et quinze artistes sur scène, dans l’un des lieux les plus prestigieux de la capitale : l’Opéra-Comique. Placée sous le thème “La Vie en rose”, cette première édition s’apprête à célébrer les identités plurielles, les expressions de genre et la créativité de la culture LGBTQIA+, à travers un dress code 100% pink laissant place à toutes les excentricités. Une bonne excuse pour courir les friperies !

Un point sur la programmation musicale qui s’annonce particulièrement alléchante avec la présence d’artistes tels qu’Eddy de Pretto, Pomme, Bilal Hassani, Loa Mercury, Lucky Love, La Créole, Mélissa Laveaux, Yndi, Marguerite et Janis, réunissant une génération d’artistes engagés. La soirée est parrainée par Woodkid et Raya Martigny, figures artistiques et militantes dont les parcours incarnent les valeurs de l’événement. Organisé juste avant la Marche des Fiertés de Paris (qui aura lieu le samedi 27 juin 2026), le Fier Gala entend dépasser le cadre d’une simple soirée pour devenir un moment fort de visibilité et de prise de parole autour des cultures queer, dans un contexte où les droits des personnes LGBTQIA+ restent fragilisés à l’échelle internationale.

Une montée des marches tout de rose vêtu qui s’annonce iconique, une programmation musicale ambitieuse, des DJ sets et un after au Rex Club jusqu’au bout de la nuit : organisé le vendredi 12 juin 2026 à l’Opéra-Comique, le Fier Gala risque rapidement de s’imposer comme un rendez-vous culturel et militant majeur de la scène queer française. À noter dans vos agendas.

Je prends ma place pour le Fier Gala

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h30

Opéra Comique, 1 Place Boieldieu 75002 Paris