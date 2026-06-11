Pourquoi certaines rames du métro parisien ont-elles des pneus ?

Certaines rames du métro parisien ont commencé à rouler sur pneus dès les années 1950, alors qu’à l’origine, les rames circulaient avec des roues en acier. Un changement de système orchestré par la RATP qui s’explique pour plusieurs raisons.

De l’acier aux pneus

Dès le début du XXe siècle, les premières lignes de métro ont été conçues avec des roues en acier classiques. Mais à partir des années 1950, la RATP décide de moderniser les rames avec un nouveau système de circulation jugé plus performant et plus confortable : les pneus. Après plusieurs essais concluants, certaines lignes ont donc été progressivement adaptées à ce nouveau mode de roulement.

Mais la transformation étant très coûteuse, seules certaines lignes ont été équipées en priorité : les plus fréquentées (lignes 1, 4) ou celles nécessitant une plus grande rapidité (6, 11). Pour les autres, les progrès effectués sur les rames à roues en acier dès les années 1970, comme la motorisation, le freinage électrique ou l’automatisation, ont permis d’avoir une meilleure performance sans changer l’ensemble du système.

Quels avantages ?

Pourquoi les métros qui circulent avec des pneus ont eu tant de succès, au point de dépenser d’importantes sommes pour remplacer des lignes une par une ? En premier lieu, ce système permet une meilleure adhérence sur les rails, permettant aux rames d’accélérer et de freiner rapidement, mais aussi de faciliter la circulation sur les pentes sans risque de patinage. Pour les voyageurs aussi, les pneus sont avantageux, puisqu’ils permettent de limiter les sensations de vibration et de renforcer la stabilité dans le wagon.

Comment repérer les métros sur pneus ?

Si vous vous rendez sur l’une des lignes de métro sur pneus (1, 4, 6, 11, 14), vous pourrez apercevoir un détail particulier : en effet, même les rames sur pneus conservent des roues métalliques de secours ! D’ailleurs, si vous regardez attentivement la voie, vous verrez à la fois les pistes de roulement pour les pneus et les rails traditionnels. C’est ce qui permet à une rame de continuer à être guidée et sécurisée même en cas de crevaison ou de problème sur un pneu.

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