Migrations et climat : une expo entre art et science au Palais de la Porte Dorée

Comment habiter le monde ? Voici LA grande question qui nous taraude, et à laquelle l’exposition « Migrations et Climat » tente de répondre, jusqu’au 5 avril 2026. C’est au Palais de la Porte Dorée, au cœur de 17000 m2 Art Déco, que vous aurez l’occasion de voyager à travers le globe. Au départ de la France, vous comprendrez concrètement l’impact des phénomènes naturels qui bousculent le quotidien de 8 milliards d’êtres humains. À travers l’art, la science, et aussi des récits personnels, vous profiterez d’un éventail de sujets inédits sur cette question qui modèle notre avenir.

Voir cette publication sur Instagram discursifs le January 24, 2026: "🎨 MIGRATIONS ET CLIMAT

Comment habiter notre monde ? 🚇 Ligne 8 : Porte Dorée 📍Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris 12e 🎟️ Gratuit pour les -26 ans | Tarif Plein : 16€ | Tarif réduit : 13€ ⏳Jusqu’au 5 avril 2026 Me…

Le Palais de la Porte Dorée

Il s’agit d’une première historique, car cette expo se déploie dans tous les espaces du Palais de la Porte Dorée. Vous y découvrirez plus de 200 photographies documentaires, des œuvres, des témoignages, des vidéos. Migrations et Climat se veut immersive, ludique et informative. Vous pouvez arpenter ces espaces en famille : les enfants pourront exploiter des espaces pédagogiques.

De nombreux artistes exposés mettent en avant le dialogue entre l’homme et la nature, ainsi que ses divergences. Nous pouvons citer Inès Katamso. Reconnue pour ses études des micro-organismes, ses sculptures symbolisent sa démarche écologique, scientifique et spirituelle. Elle utilise des matériaux recyclés afin d’ériger des œuvres durables. Elle dit de ses créations qu’elles incarneront « l’archéologie du futur ».

Margaret Wertheim est également exposée : cette artiste et vulgarisatrice scientifique travaille aussi de pair avec l’art et la science, pour élever les consciences. L’une de ses œuvres les plus connues est « Crochet Coral Reef », un magnifique récif corallien fait en crochet, qui démontre la fragilité de ces lieux de vie sous-marins (parfois en voie d’extinction).

Migrations & Climat

Cette exposition de l’est de Paris est fière de sa grande rigueur scientifique. Des données issues d’organisations spécialisées vous apporteront des informations précises. Parmi elles : les rapports du GIEC, ou bien du CNRS. L’important est évidemment de croiser les regards scientifiques et citoyens.

L’exposition rappelle que les migrations climatiques ne sont pas nouvelles. De tout temps, l’Homme a dû migrer, et fuir des catastrophes qui bouleversaient son quotidien. La question est donc de comprendre en quoi notre manière actuelle de vivre enclenche potentiellement beaucoup plus vite de nouvelles menaces.

Entre art et science

Notre planète étant constituée à environ 75 % d’eau, évoquer les océans est obligatoire. Cette section est exposée au sein de l’aquarium tropical du palais. Les écosystèmes marins sont en danger à travers le monde, et sont parfois oubliés dans les débats. La surpêche, le réchauffement des eaux et la menace pour les communautés côtières sont mises en lumière.

Migrations et Climat vous permettra de songer à la manière dont nous habitons la planète, et quel geste du quotidien peut « sauver », à petite échelle.

Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 13 €

Porte-Dorée T3a et M8

Photo à la une : Migrations et Climat © @pascalecaussat