La NBA va transformer le Palais Brongniart en temple du basket ce week-end

Ce week-end, le Palais Brongniart va vivre une métamorphose : l’ancien temple de la finance parisienne troquera ses costumes-cravates contre les maillots NBA. Du 31 juillet au 2 août 2026, la capitale accueille la première NBA Summer House, un festival inédit mêlant basket, musique, culture urbaine et animations gratuites au cœur de Paris.

Le Palais Brongniart devient un terrain NBA

Paris va bientôt vibrer au rythme des dribbles, des dunks et des sneakers. Quelques mois avant le retour très attendu des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama face aux New Orleans Pelicans à l’Accor Arena en janvier 2027, la NBA investit la capitale pour une expérience inédite : trois jours de fête autour du basket américain. Pour l’occasion, le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris et lieu emblématique du patrimoine de la capitale, va se métamorphoser en immense playground. Baptisée NBA Summer House présentée par NBA 2K27, cette première édition française transformera ce monument historique en véritable QG du basket, avec une programmation mêlant compétition 3×3, spectacles, animations et culture urbaine.

Un grand tournoi 3×3 pour les futurs talents du basket français

Au cœur de la NBA Summer House, deux terrains spécialement installés au Palais Brongniart accueilleront un grand tournoi 3×3 réunissant de jeunes talents français. Organisée en partenariat avec la Fédération Française de BasketBall, cette compétition mettra à l’honneur la nouvelle génération du basket tricolore. Les rencontres se dérouleront sur deux journées : le samedi 1er août 2026 avec les tournois U16 féminines et masculins, puis le dimanche 2 août 2026 avec les catégories U18 féminines et masculines. Après des phases de groupes, les équipes s’affronteront lors de matchs à élimination directe avant les grandes finales disputées devant le public parisien. Pour les vainqueurs, le rêve NBA deviendra encore un peu plus concret : chaque équipe gagnante remportera cinq places pour assister au NBA Paris Game 2027, qui opposera les San Antonio Spurs aux New Orleans Pelicans le 14 janvier 2027 à l’Accor Arena.

Une soirée d’ouverture avec Tiakola

La fête commencera dès le vendredi 31 juillet avec une soirée spéciale baptisée NBA Summer House After Dark. Pour inaugurer l’événement, la NBA a choisi une figure majeure de la scène musicale française : le rappeur Tiakola, qui donnera un concert à partir de 21h30. Un choix loin d’être anodin : depuis toujours, la NBA cultive les liens entre basket, musique et culture urbaine. Une philosophie qui trouve naturellement sa place à Paris, ville où le basketball connaît une popularité grandissante.

Paris, nouvelle place forte de la culture NBA

Ce week-end festif confirme l’attachement grandissant de la NBA pour la capitale française. Paris accueille déjà régulièrement des matchs officiels de saison régulière, mais la Summer House marque une nouvelle étape : faire vivre l’expérience NBA directement auprès des fans. Avec ses 2,1 millions d’habitants et 650 000 licenciés en France, Paris représente un territoire stratégique pour la ligue américaine. La NBA entend ainsi renforcer son lien avec une nouvelle génération de passionnés. Après Las Vegas ou la Chine, où ce type d’événement existe déjà, la capitale française devient l’une des premières villes européennes à accueillir ce format estival avec au programme : défis de tirs, concours d’adresse, ateliers techniques animés par des coaches NBA, démonstrations de freestyle et de dunks, espaces de pratique libre en 3×3, performances artistiques et rencontres avec des figures du basketball français. Les fans pourront également approcher le célèbre trophée Larry O’Brien, remis chaque année aux champions NBA, et profiter de nombreuses animations autour de l’univers de la ligue américaine.

Du 31 juillet au 2 août 2026, le Palais Brongniart deviendra donc le point de rendez-vous des amoureux du basket. Accessible gratuitement sur inscription, la NBA Summer House offrira aux Parisiens un avant-goût de l’effervescence américaine avant le grand retour de la NBA à Paris en 2027.

NBA Summer House

Palais Brongniart, 16 Place de la Bourse 75002 Paris

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