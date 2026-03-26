Le Nikon Film Festival célèbre la beauté sous toutes ses formes

Depuis 2009, Nikon donne carte blanche à des créateurs du monde entier. Amateurs ou professionnels : tout le monde dispose de quelques minutes pour dire ce qu’il a à dire. Plus qu’un simple concours, le Nikon Film Festival est une réelle opportunité pour tous ceux qui veulent se lancer. D’une édition à l’autre, les films prennent vie sur le web, mais aussi sur les grands écrans, dans des salles emblématiques comme Le Grand Rex ou les cinémas CGR, avec le soutien de partenaires prestigieux comme le Festival de Cannes ou le Festival des Arcs. Cette année, la beauté était à l’honneur et les créateurs ont su la sublimer.

Le Nikon Film Festival 2026 célèbre la beauté sous toutes ses formes

C’est officiel, la sélection 2026 du Nikon Film Festival a été révélée, et on a très, très envie de tout vous dévoiler ! Mais avant de parler programmation, on vous laisse découvrir les sélections par vous-mêmes. Cette année, 198 projets se partagent cinq sélections et chacune d’entre elles a son petit caractère.

On trouve notamment la Sélection Officielle Courts-Métrages avec 50 films qui font battre le cœur du festival, ainsi que la Sélection Officielle Mini-Séries avec 8 séries en 6 épisodes, idéales pour celles et ceux qui aiment prendre leur temps. La Sélection Regard des Femmes réunit quant à elle 40 films et 3 séries, tous réalisés par des femmes, avec un point de vue unique et plus que jamais essentiel. Avec 40 films et 2 séries réalisés par des amateurs, la Sélection Tremplin montre que la créativité n’attend pas les gros budgets ! Et pour finir, la Sélection SensCritique rassemble 55 films coups de cœur, sélectionnés par des cinéphiles pour des passionnés. Autant vous dire que cette 16e édition nous laisse l’embarras du choix !

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Une semaine pour tout voir !

Maintenant que la programmation n’a plus de secrets pour vous, il est temps de préparer vos agendas ! La semaine du 9 au 16 avril s’annonce chargée pour tous les cinéphiles. En effet, dès le 9 avril, la Sélection Officielle Courts-Métrages se dévoile dans 29 cinémas CGR à travers la France. L’occasion de constater que la moquerie est un vilain défaut et qu’elle peut parfois être dangereuse pour ceux qui la pratiquent… On ne vous en dit pas plus ! Le court-métrage Redoutable de Paul Guédon est pour nous un véritable coup de cœur.

Le 13 avril, place à la Sélection Regard des Femmes au Grand Rex. Souvent réduites à une beauté superficielle, les femmes se trouvent ici au centre de questionnements : que sont-elles prêtes à faire pour la conserver ? Jusqu’où doivent-elles aller ? Le court-métrage Écharpée de Pauline Sagetat propose des pistes intéressantes de réponses. Les 14 et 15 avril, la salle Infinite du Grand Rex accueillera les Mini-Séries, puis à nouveau les Courts-Métrages. La beauté n’est pas seulement matérielle ou physique, elle vit aussi à l’intérieur de nos relations et dans ce que l’on choisit de laisser s’envoler de nos mains, pour se poser dans celles des autres. Cela n’a pas échappé à Mathilde Guzzo dans son court-métrage C’est trop moche. Et pour finir en beauté, c’est le cas de le dire, la grande cérémonie de remise des prix annoncera les grands gagnants le 16 avril ! Un moment forcément très attendu par l’ensemble des participants.

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La beauté fait du bien, cette sélection en est la preuve

Dans un monde un peu trop gris, le Nikon Film Festival 2026 fait l’effet d’une bouffée d’air frais. Cette sélection très touchante prouve que la beauté est avant tout une expression et une perception personnelles. Le Nikon, c’est aussi la chance pour les artistes de tous niveaux de pouvoir créer sans contrainte tout en relevant un défi stimulant. Et pour nous, spectateurs, ce festival est l’occasion de découvrir les voix de demain avant tout le monde. Alors ne passez pas à côté de cet évènement, et surtout de ces créations qui méritent sans aucun doute nos yeux, notre temps, et notre cœur.

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