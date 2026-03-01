Plus de 6 000 tournages cinéma ont eu lieu à Paris en 2025

En 2025, Paris confirme son statut de décor préféré des réalisateurs. Selon la Ville, plus de 6 000 jours de tournage (films, séries, documentaires, publicités…) ont été référencés dans la capitale cette année. Un chiffre record qui marque une hausse d’environ 15 % par rapport à 2024, et qui replace Paris tout en haut de l’affiche.

Dans le détail, 6570 jours de tournage ont été comptabilisés pour le seul cinéma et l’audiovisuel, avec 92 longs métrages, 66 séries et 73 documentaires réalisés au cœur de la ville. Des quais de Seine aux toits du Marais, des grandes avenues haussmanniennes aux passages plus confidentiels, aucun arrondissement n’échappe aux caméras.

Des films et séries qui font rayonner la ville

Parmi les productions mises en avant par la presse cette année, on retrouve plusieurs films et séries très attendus, tournés dans les rues parisiennes. En fer de lance ? La série Emily in Paris qui a fait de la ville un personnage à part entière, tout comme la série Lupin avec Omar Sy.

Comédies romantiques, thrillers, drames historiques ou séries à gros budget : Paris sert tour à tour de toile de fond romantique, de terrain d’enquête ou de décor spectaculaire. Ce mélange de patrimoine, de modernité et de densité urbaine en fait l’une des villes les plus filmées au monde, un titre qu’elle partage avec quelques grandes métropoles internationales.

Une organisation bien rodée

Derrière ce volume impressionnant de tournages, il y a une mécanique bien huilée. La Mission Cinéma de la Ville de Paris accompagne les productions et délivre les autorisations nécessaires, afin de faciliter la cohabitation entre équipes techniques et riverains. Gestion des emprises sur l’espace public, coordination avec les arrondissements, médiation : l’objectif est de maintenir l’équilibre entre activité cinématographique et vie quotidienne.

En 2025, l’attention ne s’est pas portée uniquement sur la quantité. La Ville a également renforcé son engagement en matière de sécurité et de prévention avec une nouvelle charte VHSS (violences et harcèlements sexistes et sexuels). Cette initiative vise à mieux protéger les équipes de tournage et à faire de Paris un exemple en matière de régulation dans le secteur audiovisuel.

Une ville décor, une ville moteur

Ce dynamisme ne date pas d’hier. Depuis les débuts du cinéma, Paris attire les caméras. Mais les chiffres de 2025 montrent une accélération nette. Entre les plateformes de streaming, les coproductions internationales et le retour en force des tournages en décor réel, la capitale apparaît plus que jamais comme un plateau à ciel ouvert.

La ville jouit d’un atout que peu de métropoles peuvent revendiquer : un patrimoine architectural et urbain exceptionnel, capable de faire office de décor pour des époques et des styles très différents. Qu’il s’agisse des quais de Seine pour une scène romantique, de grandes avenues pour des séquences d’action, ou de petites ruelles pavées pour un drame intimiste, Paris offre une palette de paysages quasi unique.

Pour les habitants, cela signifie parfois une rue bloquée ou une équipe installée au coin de leur immeuble. Pour le cinéma, c’est la preuve que Paris reste une référence mondiale. Silence, ça tourne !