Une prothèse de jambe, un chien, 15 claviers : Uber dévoile les objets les plus improbables oubliés en 2026

Uber vient de dévoiler son classement 2026 des objets les plus insolites oubliés à bord de ses véhicules en France, ainsi que des villes où les passagers sont les plus distraits ! Prothèse de jambe, boîte de laxatif, chien, sapin, scénario de film ou encore quinze claviers d’ordinateur : l’inventaire a de quoi surprendre et faire sourire. Et franchement, on a rarement autant eu envie de vérifier la banquette arrière avant de sortir !

Des oublis très inattendus

Chaque année, Uber publie son classement des objets oubliés par les passagers lors de leurs trajets. Une tradition qui fête déjà sa dixième édition, et qui rappelle au passage que même les trajets les plus courts peuvent se transformer en véritable scène de film ! Comédie ou tragédie… à vous de juger ! En 2026, le palmarès français rassemble des objets du quotidien, des références pop culture, des accessoires franchement encombrants et quelques trouvailles qui posent beaucoup de questions.

En tête du classement, on retrouve une prothèse de jambe, suivie d’une boîte de laxatif et d’un billet de 100 dollars à l’effigie de Donald Trump. Le top 15 compte aussi un chien, une peluche Labubu violette, deux barbecues, un sapin, un scénario de film, un oreiller avec sa couette, un chèque de 1 500 euros, une guitare, du lait maternel, un carnet d’autographes de personnages de dessins animés, quinze claviers d’ordinateur et une console Xbox. Précision rassurante : tous ces objets ont bien été rendus à leurs propriétaires !

Les week-ends à risque

Ce classement dit aussi beaucoup de nos habitudes de déplacement. Les objets oubliés s’accumulent surtout les soirs de week-end, avec un trio très logique en tête : samedi, vendredi et dimanche. Autrement dit, les moments où l’on rentre tard, où l’on enchaîne les sorties, où l’on pose son sac à côté de soi « juste deux secondes »… et où l’on descend parfois un peu trop vite de la voiture.

Deux dates ont particulièrement marqué l’année : le 1er janvier, comme chaque année, et le 20 juillet 2025, dernier jour du festival Lollapalooza à l’Hippodrome Paris Longchamp. Là encore, difficile de ne pas sourire : entre lendemain de réveillon, retours de concerts et fatigue bien installée, on a vite fait de laisser ses affaires traîner et de les égarer. Les objets les plus fréquemment oubliés restent d’ailleurs les grands classiques : téléphones, bagages, sacs, clés, portefeuilles, lunettes et passeports, rejoints cette année par les cigarettes électroniques.

Grenoble reste championne

Côté villes, Grenoble conserve la première place du classement des passagers les plus têtes en l’air en France, pour la deuxième année consécutive. Aïe aïe aïe… La ville devance en effet Angers, qui grimpe tout de même à la deuxième place, puis Amiens. Le reste du top 15 rassemble Toulon, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours, Annecy, Montpellier, Rouen, Lyon, Lille, Toulouse, Nice et Marseille.

Paris, Bordeaux et Reims quittent donc le classement cette année, contre toute attente, remplacées notamment par Marseille, Clermont-Ferrand et Annecy. Uber y voit notamment l’effet de la saison des festivals, qui a visiblement laissé quelques affaires derrière elle. Une chose est sûre : entre les objets les plus communs et les trouvailles les plus improbables, ce classement 2026 des objets oubliés en Uber nous encourage à faire un peu plus attention à nos affaires, et ce n’est pas nos mamans qui diraient le contraire !

FAQ des objets oubliés en Uber en 2026

Quels sont les objets les plus insolites oubliés en Uber en 2026 ?

En 2026, Uber a notamment retrouvé une prothèse de jambe, une boîte de laxatif, un billet de 100 dollars à l’effigie de Donald Trump, un chien, deux barbecues, un sapin, un scénario de film ou encore quinze claviers d’ordinateur.

Quels objets sont le plus souvent oubliés dans les Uber ?

Les objets les plus fréquemment oubliés restent les téléphones, les bagages, les sacs, les clés, les portefeuilles, les lunettes et les passeports. Les cigarettes électroniques font aussi leur apparition parmi les oublis courants.

Quelle ville oublie le plus d’objets en Uber en 2026 ?

En 2026, Grenoble arrive en tête du classement des villes françaises les plus têtes en l’air selon Uber. Elle devance Angers, Amiens, Toulon et Clermont-Ferrand.

Image en Une : Une passagère descend d’une voiture Uber. © Uber

Mélina Hoffmann