Voici 5 festivals exaltants pour s’amuser durant l’été en Île-de-France

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L’été pointe le bout de son nez… Avec ses soirées chaudes, ses terrasses éphémères et ses événements en plein air, la saison signe le retour des festivals de musique. Voici 5 événements à ne pas manquer en Île-de-France du mois de juin jusqu’à la rentrée !

1. Vent d’été

Un “festival pluriel”, c’est ainsi qu’on pourrait le nommer. Vent d’été débarque pour la première fois au Hangar Y (Meudon) pour faire dialoguer l’art, la nature, le spectacle vivant et les DJ sets le temps d’un week-end. Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, cette édition inaugurale convie un public de tous les âges à se laisser emporter par ses sensations à travers les installations artistiques, performances, animations et promenades. En soirée, la programmation sera confiée à Radio Nova / Les Inrockuptibles pour profiter d’un moment festif.

Hangar Y

Avenue de Trivaux, 92360 Meudon-la-Forêt

Les 13 et 14 juin 2026

2. Brunch Electronik Paris

Pour les amateurs de musiques électroniques, rendez-vous au Brunch Electronik Paris. Après un passage à Bordeaux et à Lyon, le festival investit l’hippodrome Paris-Vincennes pour offrir une immense piste de danse en plein air. En plus des DJ sets, vous pouvez aussi déambuler au sein d’un marché de créateurs, grignoter autour des food trucks ou profiter du Petit Brunch dans l’espace famille.

Hippodrome Paris-Vincennes

2 route de la Ferme, 75012 Paris

Les 13 juin et 14 juin 2026

Si vous rencontrez des problèmes de stationnement, la plateforme Yespark recense toutes les places de parking laissées vacantes et vous propose d’en louer une à proximité. Avec un abonnement sans engagement, vous pouvez réserver une place depuis votre smartphone, pour une durée d’une heure jusqu’à plusieurs jours.

3. Yardland

Durant trois jours, le festival Yardland compte célébrer les cultures urbaines à travers l’art, la nourriture et le sport. Durant trois jours, vous pourrez écouter du rap, r&b, afrobeats et dancehall, faire une pause au foodcourt, visiter un village associatif et rencontrer de jeunes créateurs sur leurs stands. Là aussi, le rendez-vous est donné au sein de l’hippodrome Paris‑Vincennes.

Hippodrome Paris-Vincennes

2 route de la Ferme, 75012 Paris

Du 3 au 5 juillet 2026

4. Rock en Seine

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de rock : le festival Rock en Seine revient pour la 22e fois au domaine national du parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). En tout, cinq jours de concerts sont organisés avec de grands noms, tels que Tyler, The Creator, Lorde, Nick Cave & The Bad Seeds, The Cure, The Black Keys ou encore Interpol.

Parc de Saint-Cloud

1 avenue de la Grille d’Honneur, 92210 Saint-Cloud

Du 26 au 30 août 2026

5. Fête de l’Huma

C’est sûrement l’un des festivals d’Île-de-France les plus engagés. Créée par le journal L’Humanité comme une grande fête populaire, la Fête de l’Huma occupe désormais l’ex-base aérienne 217 (Essonne) pour proposer un ensemble de concerts de divers genres musicaux, une série de débats avec des personnalités politiques et culturelles, et des lieux de rencontre avec des éditeurs, libraires et associations.

Base 217 du Plessis-Pâté

91220, Brétigny-sur-Orge et Plessis-Pâté

Du vendredi 11 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026

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Image à la une : © Adobe Stock