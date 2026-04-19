Festivals été 2026 : notre top autour de Lille

1. Main Square Festival (Arras)

C’est le géant de la région ! Installé dans la magnifique Citadelle d’Arras, le Main Square frappe fort cette année avec une exclusivité française : le duo Twenty One Pilots. Ils seront accompagnés de stars comme Katy Perry, Orelsan et Marshmello. Et c’est à seulement 40 minutes de Lille !

Main Square Festival

Dates : du 3 au 5 juillet 2026

Le petit plus : le cadre historique de la Citadelle qui rend les concerts magiques.

2. Les Nuits Secrètes (Aulnoye-Aymeries)

À 1h de Lille, les Nuits Secrètes mélangent têtes d’affiche (Mika, Bigflo & Oli, Madness) et découvertes. On adore leurs célèbres « parcours secrets » : vous achetez un billet sans savoir quel artiste vous allez voir, ni dans quel lieu insolite il va se produire !

Les Nuits Secrètes

Dates : du 10 au 12 juillet 2026

Le petit plus : une ambiance solidaire et conviviale unique en son genre.

3. La Bonne Aventure (Dunkerque)

C’est le rendez-vous « pieds dans le sable » ! Organisé sur la plage de Malo-les-Bains par l’équipe des Nuits Secrètes, ce festival est entièrement gratuit ! Au programme : des concerts face à la mer avec des artistes comme Bekar ou Pomme, des DJ sets et des animations de rue.

La Bonne Aventure

Dates : du 19 au 21 juin 2026

Le petit plus : c’est gratuit et l’air marin fait un bien fou !

4. Dour Festival (Belgique)

Juste de l’autre côté de la frontière, Dour est le temple européen du rap, de l’électro et du rock alternatif. Avec plus de 150 artistes sur 7 scènes (Damso, Sean Paul, Amelie Lens…), c’est 5 jours de fête non-stop. Un rite de passage pour tout festivalier du Nord !

Dour Festival

Dates : du 15 au 19 juillet 2026

Le petit plus : le cri mythique « Doureuuuh ! » qui résonne sur tout le camping.

5. Plein Air Festival (Douai)

Devenu une référence électro et techno, le Plein Air investit Douai pour deux jours de gros beats. La programmation est exigeante (Boys Noize, Cerrone, Acid Arab) et on adore l’engagement éco-responsable du festival. Le site est à 30 min de Lille et un TER spécial est souvent mis en place.

Plein Air Festival

Dates : du 27 au 28 juin 2026

Le petit plus : une rave géante en plein air dans un esprit très chill

6. Touquet Music Beach (Le Touquet)

Pour finir l’été en beauté, direction la Côte d’Opale. Le Touquet Music Beach mise sur une programmation électro haut de gamme avec des noms comme Armin van Buuren et Peggy Gou. Et c’est le spot parfait pour danser face au coucher du soleil !

Touquet Music Beach

Dates : 28 et 29 août 2026

Le petit plus : l’ambiance « vacances prolongées » à moins de 2h de Lille !

7. Jardin Électronique d’été (Lille)

Les Lillois n’ont même pas besoin de sortir de la ville ! Ce rendez-vous techno revient avec 4 scènes et des artistes comme Vladimir Cauchemar ou Kölsch. C’est le gros rassemblement électro de la rentrée au cœur de la ville !

Jardin Électronique

Dates : 12 et 13 septembre 2026

Le petit plus : la proximité immédiate et la mise en avant des talents locaux.

8. En Nord Beat (Bailleul)

Situé au pied des Monts de Flandre à 20 min de Lille, ce festival fête sa 10e édition. Rap, électro, rock et reggae se partagent 4 scènes dans un cadre verdoyant.

En Nord Beat

Dates : 26 au 28 juin 2026

Le petit plus : une ambiance conviviale typique des Flandres !

9. URBX Festival (Roubaix)

Pendant dix jours, Roubaix devient la capitale des cultures urbaines. Hip-hop, street art, défilés de mode et battles de breakdance envahissent la ville. C’est un festival hybride qui célèbre la rue sous toutes ses formes artistiques !

URBX Festival

Dates : 11 au 21 juin 2026

Le petit plus : le mélange des disciplines (danse, mode, graff, musique…)

10. Festival de la Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer)

Ce festival fête ses 50 ans en 2026 ! Très intergénérationnel, il propose des têtes d’affiche populaires comme Vanessa Paradis, Soprano ou Jean-Louis Aubert. Idéal pour une sortie en famille ou entre amis sur le littoral.

Festival de la Côte d’Opale

Dates : 9 au 12 juillet 2026

Le petit plus : une programmation très large qui peut plaire à toutes les générations.

Et bien d’autres encore…

La région déborde d’autres événements pour tous les goûts. À Lille même, le mois de mai est rythmé par Wazemmes l’Accordéon et la célèbre Louche d’Or. Les amateurs de jazz se régaleront avec Jazz en Nord ou le Tourcoing Jazz Festival en automne. Pour les fans de rock, le Raismes Fest ou les pépites de The Black Lab Tribute Fest à Wasquehal sont des valeurs sûres. Enfin, pour des moments plus intimistes, guettez les dates du Lille Piano(s) Festival ou de Sapidays à Saint-Jans-Cappel !