Palais de la Femme : cet édifice Art Nouveau ouvre exceptionnellement avec un salon de thé éphémère

Du 9 au 30 juin 2026, le Palais de la Femme ouvrira exceptionnellement ses portes au public à l’occasion de son centenaire. Depuis un siècle, ce monument historique de style Art Nouveau héberge plus de 400 femmes en situation de précarité. Pour sensibiliser à la lutte contre le sans-abrisme, le lieu proposera ainsi des visites et un salon de thé éphémère dont l’ensemble des bénéfices servira à financer ses équipements.

Un projet social qui fête ses 100 ans

Ce grand édifice, situé à l’angle de la rue de Charonne, est peu connu des Parisiens : et pour cause ! Il est habituellement fermé au public. Construit en 1910 par les architectes Auguste Labussière et Célestin Longerey à l’emplacement d’un ancien couvent dominicain, le bâtiment sert en premier lieu d’hébergement aux hommes ouvriers. Sa structure suit les nouvelles règles hygiénistes, en offrant des espaces lumineux et aérés grâce à la présence de plusieurs cours intérieures.

À l’initiative du couple d’officiers Blanche et Albin Peyron, l’établissement est repris par la Fondation de l’Armée du Salut dès 1926 et devient le Palais de la Femme tel que nous le connaissons aujourd’hui : un refuge de 630 chambres réservées aux femmes en situation de précarité. Un siècle plus tard, les équipes continuent à accompagner quotidiennement plus de 400 personnes pour leur donner accès aux soins de première nécessité et leur permettre de retrouver peu à peu une indépendance.

Un monument de l’Art Nouveau

Classé au titre des monuments historiques, le Palais de la Femme est un exemple des nouveaux édifices émergeant au début du XXe siècle. Il est notamment conçu avec du béton armé, abrite une vaste verrière lumineuse et plusieurs bâtiments entourant des cours intérieures. Vestige de la Belle Époque, son style Art Nouveau s’aperçoit dès l’entrée, avec une façade richement décorée de sculptures et de motifs colorés. À l’intérieur, le hall, l’ancienne bibliothèque ou le restaurant ont aussi conservé les vitraux, peintures et céramiques d’origine.

Un salon de thé éphémère et solidaire

Pour célébrer le centenaire du Palais de la Femme, le monument ouvrira exceptionnellement au public au cours du mois de juin 2026. Pour l’occasion, un salon de thé éphémère sera alors installé sous la grande verrière avec des pâtisseries préparées par la cheffe pâtissière Ophélie Barès. Au menu, une sélection de boissons chaudes et de gâteaux à des prix accessibles (entre 2,50 € et 6 €), dont « La Blanche », une tarte aux saveurs de noix de coco et de framboise rendant hommage à Blanche Peyron, fondatrice du lieu.

Un événement qui rappelle aussi l’urgence de lutter contre le sans-abrisme, à l’heure où le nombre de personnes sans domicile fixe ne cesse d’augmenter en France, avec des chiffres alarmants (selon le collectif des Morts de la rue, 929 personnes seraient mortes dans la rue en 2025). Ainsi, le salon de thé se veut être une initiative solidaire, puisque l’ensemble de ses bénéfices sera reversé au Palais de la Femme pour financer des cuisines partagées destinées aux personnes isolées hébergées sur place. Ces journées de portes ouvertes permettront aussi de faire découvrir au public les différentes actions menées par l’établissement afin de combattre durablement l’exclusion.

Romane Fraysse

Palais de la Femme

94 rue de Charonne, 75011 Paris

Ouverture du 9 au 30 juin 2026

Du lundi au samedi, 15h-18h

Entrée libre

À lire également : La Librairie des Femmes : le cœur littéraire des voix féminines à Paris

Image à la une : Palais de la Femme © Le Photographe du Dimanche