Pandore Palace : cet explore game immersif de 900 m² va vous faire vivre une aventure hors du commun

À Bastille, Pandore Palace ouvre ses portes le 8 octobre avec une expérience immersive qui invente l’explore game : un palace fantastique à explorer librement, des personnages loufoques à rencontrer et des missions à choisir au fil de l’aventure. Chez ZigZag, on a testé !

Bienvenue dans un palace pas comme les autres

Oubliez les salles fermées, le chronomètre qui défile et les énigmes à résoudre dans un ordre bien précis. Pandore Palace ne se présente pas comme une expérience immersive classique. Ici, vous allez entrer dans un univers imaginé comme un terrain de jeu que l’on explore en toute liberté. Et le dépaysement est immédiat : les décors sont absolument magnifiques, travaillés dans les moindres détails et donnent l’impression de pénétrer dans un vrai palace. Les équipes peuvent se déplacer dans les différents espaces, rencontrer des personnages plus loufoques les uns que les autres et surtout choisir elles-mêmes les missions qu’elles souhaitent accomplir.

Une manière de jouer qui rappelle davantage un jeu vidéo grandeur nature qu’un escape game traditionnel : on avance à son rythme, on fait ses propres choix et on découvre progressivement les secrets de cet univers. Pour donner vie à cet étrange palace, plusieurs comédiens incarnent les personnages et interagissent directement avec les participants. Merlin, Madame Irma, Nosferatu, Crochet… autant de figures hautes en couleur qui peuvent vous guider, vous confier une mission ou vous embarquer dans une nouvelle aventure. Merlin tient un bar où les potions magiques se transforment en cocktails détonants, tandis que le Capitaine Crochet s’est reconverti en opérateur de voyages dans des lieux magiques. De son côté, Nosferatu est devenu le vampire le plus disco de sa génération, quand Irma a monté un business particulièrement lucratif autour de ses visions en tous genres.

Un immense terrain de jeu à explorer

Pendant près de 2 heures, les participants peuvent explorer les 900 m² du Pandore Palace et se lancer dans 9 quêtes principales, d’une durée de 8 à 20 minutes chacune, auxquelles s’ajoutent de nombreuses quêtes secondaires et autres secrets à découvrir. Impossible donc de tout faire en une seule visite, et c’est justement l’une des grandes originalités de Pandore Palace : le lieu a été pensé dès sa conception pour être rejouable. Selon les choix de votre équipe, l’aventure peut ainsi prendre des chemins différents. Et l’expérience devrait continuer à évoluer au fil du temps, avec de nouvelles quêtes, de nouveaux personnages et même des événements spéciaux. On imagine déjà des versions Halloween, de nouvelles saisons ou encore des scénarios spécialement créés pour certaines occasions.

Notre avis : une expérience immersive vraiment réussie

Chez ZigZag, on a adoré le concept. Au début, on avoue avoir eu une petite crainte : avec cette liberté totale, allait-on vraiment savoir quoi faire ? Finalement, pas du tout. Les différentes quêtes permettent rapidement de prendre ses marques et, surtout, on n’a jamais vraiment le temps de s’ennuyer. Le gros point fort, ce sont évidemment les comédiens. Ils sont omniprésents, incarnent leurs personnages à merveille et donnent une véritable âme au palace. Le côté role play fonctionne particulièrement bien et transforme ce qui aurait pu être une simple succession d’énigmes en une véritable aventure. On aime aussi cette sensation de liberté : chacun peut vivre sa propre aventure, choisir ses quêtes et explorer le palace à sa manière. Et comme il est impossible de tout découvrir en deux heures, on ressort forcément avec l’envie d’y retourner pour tenter d’accomplir les missions que l’on a laissées de côté.

Difficile de mettre Pandore Palace dans une seule case. Explore game, rallye, quiz, jeu de rôle et spectacle immersif se mélangent ici dans une expérience qui mise davantage sur l’exploration et l’interaction que sur les énigmes traditionnelles. Et c’est ce qui fait sa force. Pas besoin d’être un grand habitué des escape games pour profiter de l’expérience : on vient avant tout pour jouer, explorer, rire et se laisser embarquer dans cet univers complètement fou.

Infos pratiques :

Pandore Palace

Adresse : 20 passage Thiéré 75011 Paris

Ouverture le 8 octobre 2026

Horaires : du jeudi au dimanche et le mercredi pendant les vacances scolaires

Tarifs : 2 joueurs 65€ / personne, 3 joueurs 45€ / personne, 4 joueurs 40€ / personne, 5 joueurs 35€ / personne

P h oto de couverture : ©Pandore Palace